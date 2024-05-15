Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Как бы цинично ни звучало, желания игрока не всегда выходят на первый план. Мы дали ему квалификацию, открыты к любым предложениям»

Теги Трактор возможные переходы Алексей Волков КХЛ Никита Тертышный Хоккей

Алексей Волков высказался о будущем нападающего Никиты Тертышного.

30 апреля истек срок контракта нападающего с «Трактором». Он является ограниченно свободным агентом.

– Будет ли обменян Никита Тертышный?

– Мы дали ему квалификацию, права на игрока закреплены за клубом. Как бы это цинично ни звучало, желания игрока не всегда выходят на первый план и зачастую бывает наоборот.

На совещании руководителей клубов КХЛ мы обсудили возможность обмена Тертышного. Если кто-то будет заинтересован, мы открыты к любым предложениям. Но конкретных пока не поступало. Агенты тоже в стадии нахождения вариантов, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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