Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Как бы цинично ни звучало, желания игрока не всегда выходят на первый план. Мы дали ему квалификацию, открыты к любым предложениям»
Алексей Волков высказался о будущем нападающего Никиты Тертышного.
30 апреля истек срок контракта нападающего с «Трактором». Он является ограниченно свободным агентом.
– Будет ли обменян Никита Тертышный?
– Мы дали ему квалификацию, права на игрока закреплены за клубом. Как бы это цинично ни звучало, желания игрока не всегда выходят на первый план и зачастую бывает наоборот.
На совещании руководителей клубов КХЛ мы обсудили возможность обмена Тертышного. Если кто-то будет заинтересован, мы открыты к любым предложениям. Но конкретных пока не поступало. Агенты тоже в стадии нахождения вариантов, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.