Шилов – 5-й за 30 лет вратарь-новичок с шатаутом в потенциально последнем матче серии. Такое достижение есть у Брызгалова, Прайса, Мюррея и Шмида

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Монреаль Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Анахайм Илья Брызгалов НХЛ Кэри Прайс Мэтт Мюррей Акира Шмид Артур Шилов Хоккей

Артур Шилов сыграл на ноль с «Нэшвиллом» и повторил уникальное достижение.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» обыграл «Предаторз» со счетом 1:0 (4-2 в серии) и вышел в следующий этап турнира. 

23-летний латвийский голкипер отразил все 28 бросков по воротам.

Шилов стал 14-м вратарем-новичком в истории НХЛ и пятым за последние 30 лет, кому удавалось сделать шатаут в матче, который потенциально мог закончить серию. При учете данной статистики не имеет значения, победой или поражением могла завершиться серия для команды, голкипер которой сыграл на ноль.

Другими игроками с подобным достижением являются: Акира Шмид («Нью-Джерси», седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли-2023), Мэтт Мюррей («Питтсбург», шестой матч финала Кубка Стэнли-2017), Кэри Прайс («Монреаль», седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли-2008) и Илья Брызгалов («Анахайм», седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли-2006).

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