Самонов о поражении от «Трактора»: «Где-то рассеялись на провокации и драки, может. Если вкупе сложить, много до чего можно докопаться. Надо было просто выйти и обыграть их»
Александр Самонов высказался о поражении от «Трактора» в плей-офф-2024.
«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.
– Поражение от «Трактора» не ожидалось, учитывая итоги регулярного чемпионата «Салавата». Анализировали сами или с командой, что стало ключевым моментом?
– Не могу сказать. Может, где-то рассеялись на всякие провокации и драки. Если вкупе сложить, то много до чего можно докопаться.
Надо было просто выйти и обыграть их, но не получилось. Сейчас о чем-то размусоливать не вижу смысла.
– Вас касался этот момент с провокациями? Столкнулись с трэштоком и столкновениями?
– Не было такого, нормально все, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.