Самонов о поражении от «Трактора»: «Где-то рассеялись на провокации и драки, может. Если вкупе сложить, много до чего можно докопаться. Надо было просто выйти и обыграть их»

Теги Салават Юлаев Трактор драки КХЛ Кубок Гагарина Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов высказался о поражении от «Трактора» в плей-офф-2024.

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии. 

– Поражение от «Трактора» не ожидалось, учитывая итоги регулярного чемпионата «Салавата». Анализировали сами или с командой, что стало ключевым моментом?

– Не могу сказать. Может, где-то рассеялись на всякие провокации и драки. Если вкупе сложить, то много до чего можно докопаться.

Надо было просто выйти и обыграть их, но не получилось. Сейчас о чем-то размусоливать не вижу смысла.  

– Вас касался этот момент с провокациями? Столкнулись с трэштоком и столкновениями?

– Не было такого, нормально все, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.

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