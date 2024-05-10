Рылов о новом контракте с «Амуром»: «У нас еще много незаконченных задач. Я хотел остаться в Хабаровске. Надеюсь, в следующем году все получится»

Теги Амур Яков Рылов КХЛ Платинум-арена Хоккей

Яков Рылов высказался о продлении контракта с «Амуром».

– Яков, вы продлили контракт с «Амуром» еще на год. Легко ли прошли переговоры?

– У нас еще много незаконченных задач. Я хотел остаться в Хабаровске. Спасибо руководству клуба за то, что оказалось заинтересовано во мне. Надеюсь, в следующем году все получится.

– Вы уже полтора года к этому моменту отыграли в Хабаровске. Можете ли назвать этот город своим?

– Своим я Хабаровск не назову, но он мне понравился. Атмосфера на трибунах «Платинум Арены» просто превосходная! – сказал защитник «Амура» Яков Рылов.

Яков Рылов: «Задача «Амура» – выиграть Кубок Гагарина к 2026 году. Нам нельзя останавливаться на достигнутом»

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