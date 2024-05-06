Форвард сборной США Хэгенс стал самым ценным игроком ЮЧМ с рекордными 22 очками в 7 играх.

Форвард сборной США Джеймс Хэгенс стал самым ценным игроком ЮЧМ-2024 .

Американцы заняли второе место на турнире, уступив в финале Канаде (4:6).

17-летний нападающий набрал 22 (9+13) очка в 7 играх и выиграл гонку бомбардиров. Он стал новым рекордсменом по очкам за один турнир, превзойдя достижение Никиты Кучерова (21 балл в 7 играх, 2011 год).

Кроме того, Хэгенс стал лучшим нападающим ЮЧМ по версии организаторов. Лучшим вратарем назван канадец Картер Джордж, лучшим защитником – американец Коул Хатсон.

В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли Джордж, Хатсон, Хэгенс, а также защитник Лука Радивоевич (Словакия) и форварды Гэвин Маккенна и Портер Мартон (оба – Канада).