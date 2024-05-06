Форвард сборной США Хэгенс стал самым ценным игроком ЮЧМ с рекордными 22 очками в 7 играх.

Теги рейтинги сборная Канады U18 сборная США U18 сборная Словакии U18 ЧМ по хоккею юниорский Коул Хатсон Джеймс Хэгенс Портер Мартон Лука Радивоевич Гэвин Маккенна Картер Джордж Хоккей

Форвард сборной США Джеймс Хэгенс стал самым ценным игроком ЮЧМ-2024 .

Американцы заняли второе место на турнире, уступив в финале Канаде (4:6). 

17-летний нападающий набрал 22 (9+13) очка в 7 играх и выиграл гонку бомбардиров. Он стал новым рекордсменом по очкам за один турнир, превзойдя достижение Никиты Кучерова (21 балл в 7 играх, 2011 год). 

Кроме того, Хэгенс стал лучшим нападающим ЮЧМ по версии организаторов. Лучшим вратарем назван канадец Картер Джордж, лучшим защитником – американец Коул Хатсон. 

В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли Джордж, Хатсон, Хэгенс, а также защитник Лука Радивоевич (Словакия) и форварды Гэвин Маккенна и Портер Мартон (оба – Канада). 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий