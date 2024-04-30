ЦСКА объявил об уходе Плотникова: «Благодарим Сергея за огромный вклад в победы команды!»

Теги ЦСКА КХЛ Сергей Плотников Хоккей

ЦСКА объявил об уходе Сергея Плотникова.

«Сергей Плотников покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля.

Нападающий перешел в армейский клуб летом 2021 года. В активе форварда 228 матчей и 124 (62+62) очка. За это время Плотников вместе с командой выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом России. 

Также за время выступления в ЦСКА Плотников преодолел отметку в 500 набранных очков за карьеру в КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Сергея за огромный вклад в победы команды!» – говорится в сообщении клуба.

В регулярном чемпионате-2023/24 форвард провел 66 матчей и набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф на его счету 5 игр без результативных действий. 

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