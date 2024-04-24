Генменеджер «Ак Барса» о новом контракте с Радуловым: «Пока думаем. В начале мая будет понятно, скорее всего»

Теги Ак Барс Автомобилист возможные переходы Александр Радулов Марат Валиуллин КХЛ ТАСС Хоккей

Марат Валиуллин высказался о ситуации с контрактом Александра Радулова.

Срок контракта 37-летнего форварда с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Радулов покинет клуб и может продолжить карьеру в одном из московских клубов или в «Автомобилисте».

«Пока думаем по нему – ни положительно, ни отрицательно. В начале мая, скорее всего, будет понятно», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков.

В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.

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5 комментариев
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Только не в Автомобилист, упаси боже иметь такого человека.
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Марат, не тебя ,не Саши у нас не надо!!! от вас нет толку, только вред
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Ответ Михаил Качалов
Только не в Автомобилист, упаси боже иметь такого человека.
это точно! только беда
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Ответ srs
Гусев придяо в АБ, Радулов уйдяо в Динамо?
отлично бы было
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