Щитов о Федотове: «Лучше бы он сразу уехал в НХЛ вместо армии. В ЦСКА больше не рассчитывают на Ивана»

Никита Щитов высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.

«Немного обидно за Федотова, сначала год потерял в армии, нынешний сезон набирал форму, но нельзя сказать, что у него получилось это сделать. Непонятно, что будет происходить с дальше.

У ЦСКА же новый тренерский штаб со своим видением, они больше не рассчитывают на Федотова. Наверняка видят другого вратаря основным, возможно, уже есть какие‑то договоренности.

Может, в ЦСКА не хотят продолжения конфликта между федерациями, и сейчас Федотов отправится играть в «Филадельфию».

Повторюсь, обидная ситуация, лучше бы он сразу уехал в вместо армии. Будем следить за развитием карьеры Ивана, только удачи и успехов ему», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»