Щитов о Федотове: «Лучше бы он сразу уехал в НХЛ вместо армии. В ЦСКА больше не рассчитывают на Ивана»

Теги ЦСКА Филадельфия Никита Щитов НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.

«Немного обидно за Федотова, сначала год потерял в армии, нынешний сезон набирал форму, но нельзя сказать, что у него получилось это сделать. Непонятно, что будет происходить с Иваном дальше.

У ЦСКА же новый тренерский штаб со своим видением, они больше не рассчитывают на Федотова. Наверняка видят другого вратаря основным, возможно, уже есть какие‑то договоренности.

Может, в ЦСКА не хотят продолжения конфликта между федерациями, и сейчас Федотов отправится играть в «Филадельфию».

Повторюсь, обидная ситуация, лучше бы он сразу уехал в НХЛ вместо армии. Будем следить за развитием карьеры Ивана, только удачи и успехов ему», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»

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9 комментариев
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на Федотове показали что может быть с каждым непослушным.зато у него праздник добавился.день вмф.может в конце июля в фонтане купаться.
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Так говорит, словно Федот сам выбрал армейку вместо НХЛ. Мог стать лётчиком, но всю жизнь мечтал быть подводником, ага.
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Как он мог уехать если его задержали, отправили в военкомат и практически сразу отправили в часть ?
Сбежать из военкомата ?
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Лучше бы Щитов не выдавал абсурдные комментарии
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Ответ Alexander Firsov
на Федотове показали что может быть с каждым непослушным.зато у него праздник добавился.день вмф.может в конце июля в фонтане купаться.
В Филадельфии
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Ответ Caniball
Так после армии мог уехать к летчикам, но сам пришел в Цска, после того, что они с ним сделали. Так что после армии его защищать вообще смысла нет.
Справедливости ради, причины могли быть разные. Как сам мог сомневаться в своём уровне после года без практики на нужном уровне, так и могли помочь
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Ответ Alexander Firsov
на Федотове показали что может быть с каждым непослушным.зато у него праздник добавился.день вмф.может в конце июля в фонтане купаться.
Ещё день ВВС, все-таки к лётчикам поехал
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Ответ Mackxs
Ещё день ВВС, все-таки к лётчикам поехал
Так получается день морской авиации тоже его праздник??)
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