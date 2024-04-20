Вайсфельд про отмененный гол «Локомотива»: «Гернат выполнил пас рукой. Решение было принято после видеопросмотра – практически исключает ошибку судей»

Леонид Вайсфельд прокомментировал отмененный гол «Локомотива».

« » уступил « » (0:1, 0-2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.

После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната.

«Мартин Гернат в данном эпизоде выполнил пас рукой в чужой зоне. Взятие ворот отменено верно.

Это решение было принято после видеопросмотра, что практически исключает ошибку судей», – сказал экс-арбитр и бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.