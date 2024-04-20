Вайсфельд про отмененный гол «Локомотива»: «Гернат выполнил пас рукой. Решение было принято после видеопросмотра – практически исключает ошибку судей»
Леонид Вайсфельд прокомментировал отмененный гол «Локомотива».
«Локомотив» уступил «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.
После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната.
«Мартин Гернат в данном эпизоде выполнил пас рукой в чужой зоне. Взятие ворот отменено верно.
Это решение было принято после видеопросмотра, что практически исключает ошибку судей», – сказал экс-арбитр и бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
Ярославлю пора заканчивать свое нытье и начинать ИГРАТЬ, а не сидеть в окопах и устраивать УГ на льду.
А у магнитов сегодня столько свиста на арене было в матче от любого касания, видимо, это так радость выражают)
Игровое действие, которое приводит к решению на льду засчитать взятие во-
рот, когда защищающаяся команда утверждает, что игра должна была быть
остановлена по причине какого-либо нарушения или события на льду, которое
должно было привести к остановке матча, но этого не было сделано. Так как имел место пас рукой, то игра должна была быть остановлена и соответственно гол не засчитан