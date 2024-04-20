Вайсфельд про отмененный гол «Локомотива»: «Гернат выполнил пас рукой. Решение было принято после видеопросмотра – практически исключает ошибку судей»

Теги Металлург Мг Локомотив Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Мартин Гернат Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал отмененный гол «Локомотива».

«Локомотив» уступил «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.

После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната. 

«Мартин Гернат в данном эпизоде выполнил пас рукой в чужой зоне. Взятие ворот отменено верно.

Это решение было принято после видеопросмотра, что практически исключает ошибку судей», – сказал экс-арбитр и бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

32 комментария
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Ну вот и ответ на все вопросы и крики ярославских. Уж Вайса сложно обвинить в непрофессионализме и уж точно в симпатии к Магнитогорску. Скорее Вайс к Магнитогорску предвзято относится😂
Ярославлю пора заканчивать свое нытье и начинать ИГРАТЬ, а не сидеть в окопах и устраивать УГ на льду.
+28
-6
+22
Ответ LokoYarik
А кто ноет? По факту на Гернате было 2 мин,но это же другое,2-0 в серии ты уже чуть ли не кубок в руках держишь?)) посмотрим что будет после 2-ух ярославских встреч
Чистый силовой на Гернате. Там 2умя минутами даже не пахнет
+12
-2
+10
Да нормально все. Пас рукой был? Был. Хоть мы и орали как потерпевшие, но после повтора схватились за голову. А так, какая бы история классная была.
+9
0
+9
Я не понял зачем он это рукой делал,он забыл про клюшку что ли?)
+9
-1
+8
Ответ Михаил Блинов
Там был запрос тренера на просмотр нарушения,а не решение судей
запрос тренера на пас рукой запрещен. Учи матчасть
+8
-4
+4
Ответ LokoYarik
Я другого ответа и не ожидал,ахах
При чем я не болельщик Металлурга, и в принципе должен против них. Но просмотрев повтор эпизода могу ответственно заявить чистый силовой, так как у игрока нет набора скорости он посто катится к Гернату.
+3
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+3
Ответ wolkov
ты мне ссылку на регламент дай, по которому судейки могли это просматривать. пас рукой был, вопросов нет. но отменили его неправомерно
Там был запрос тренера на просмотр нарушения,а не решение судей
+3
-1
+2
Ответ Ярославец75
Да нормально все. Пас рукой был? Был. Хоть мы и орали как потерпевшие, но после повтора схватились за голову. А так, какая бы история классная была.
Уважаю адекватных болельщиков респект.
+2
0
+2
Ответ Ярославец75
Да нормально все. Пас рукой был? Был. Хоть мы и орали как потерпевшие, но после повтора схватились за голову. А так, какая бы история классная была.
вы там это, поднастройте команду то. Её не узнать. Я хоть и болею за Металлург, но Локомотив уважаю, хоть и много он у Металлурга "крови попил" во времена Хейккиля.
+2
0
+2
Ответ Максим Седов
Ну вот и ответ на все вопросы и крики ярославских. Уж Вайса сложно обвинить в непрофессионализме и уж точно в симпатии к Магнитогорску. Скорее Вайс к Магнитогорску предвзято относится😂 Ярославлю пора заканчивать свое нытье и начинать ИГРАТЬ, а не сидеть в окопах и устраивать УГ на льду.
По регламенту Разин не мог брать видеопросмотр на этот эпизод! Как и на эпизод с отмененным удалением! Читайте матчасть! (хотя и пас рукой был, и удаление по правилам отменили)
+3
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+2
Ответ Anet152137
Играют как считают нужным тренер и игроки. Нытья я не помню, честно сказать. Ноют пока все остальные. То вратаря специально задели якобы, то Зернова обидели, тот играют скучно.
Согласна! Кстати, в первой игре кто-то жестко на Исаева налетел, благо тот сгруппировался. Нужно было больше ныть, видимо, после каждого наскока. Ах да Шалунов еще не выступил особо, ждет Ярика.
А у магнитов сегодня столько свиста на арене было в матче от любого касания, видимо, это так радость выражают)
+2
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Ответ Сидни Кросби 2
Я не понял зачем он это рукой делал,он забыл про клюшку что ли?)
Ему не когда было думать, его в борт впечатывали.
+2
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+2
Ответ Сидни Кросби 2
Я не понял зачем он это рукой делал,он забыл про клюшку что ли?)
Потому что шайба была между ним и клюшкой
+2
0
+2
Ответ wolkov
ты мне ссылку на регламент дай, по которому судейки могли это просматривать. пас рукой был, вопросов нет. но отменили его неправомерно
Пункт 38.10 Руководства по судейству. Был пропуск остановки игры. Просмотрели этот момент и отменили взятие ворот, так как должна была быть остановлена игра. Просмотр не касался как такового взятия ворот. Смотрели остановку, которая должна была быть перед этим.
+2
0
+2
Ответ S75v
вы там это, поднастройте команду то. Её не узнать. Я хоть и болею за Металлург, но Локомотив уважаю, хоть и много он у Металлурга "крови попил" во времена Хейккиля.
Сами не понимаем что случилось
+1
0
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Ответ Ярославец75
Да нормально все. Пас рукой был? Был. Хоть мы и орали как потерпевшие, но после повтора схватились за голову. А так, какая бы история классная была.
Это не первый раз, пас был свистите, а не после гола, так же было с Питером... Отмена удаления на Полунине, это просто зашквар....
+1
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Ответ Сергей Нагорнов
Михаил, найди ссылку сам. Тренер может брать только на вне игры, помеху вратарю и еще что то. Паса рукой там точно нет. Пас рукой судьи всегда просматривают сами.
Поискал и нашел. Правило 38.2.2 пропущенная остановка игры, приведшая ко взятию ворот

Игровое действие, которое приводит к решению на льду засчитать взятие во-

рот, когда защищающаяся команда утверждает, что игра должна была быть

остановлена по причине какого-либо нарушения или события на льду, которое

должно было привести к остановке матча, но этого не было сделано. Так как имел место пас рукой, то игра должна была быть остановлена и соответственно гол не засчитан
+2
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Ответ Михаил Блинов
Ссылку на регламент где это прописано можно в студию?
Михаил, найди ссылку сам. Тренер может брать только на вне игры, помеху вратарю и еще что то. Паса рукой там точно нет. Пас рукой судьи всегда просматривают сами.
+1
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+1
Ответ wolkov
ты че, прикалываешься?)) это в регламенте прописано
Пункт правил где прописаны вещи, на которые может брать тренер видеоповтор.
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Ответ Михаил Блинов
Ссылку где написано, какие запросы тренера разрешены, а какие нет?
ты че, прикалываешься?)) это в регламенте прописано
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Ответ Михаил Блинов
При чем я не болельщик Металлурга, и в принципе должен против них. Но просмотрев повтор эпизода могу ответственно заявить чистый силовой, так как у игрока нет набора скорости он посто катится к Гернату.
Выше уже написали,что в регламенте нет челленджа тренера на пас рукой и если судьи его не увидели в игре и не остановили(хотя он был),значит все норм,они ехали смотреть на секундомер и смотреть успел ли Иванов забить или нет,но вышло все по-другому,вот к этому вопрос адекватных болел Ярославля,а не про то что был пас или нет
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Ответ kutavlik
По регламенту Разин не мог брать видеопросмотр на этот эпизод! Как и на эпизод с отмененным удалением! Читайте матчасть! (хотя и пас рукой был, и удаление по правилам отменили)
Ссылку на регламент где это прописано можно в студию?
+1
-1
0
Ответ Михаил Блинов
Поискал и нашел. Правило 38.2.2 пропущенная остановка игры, приведшая ко взятию ворот Игровое действие, которое приводит к решению на льду засчитать взятие во- рот, когда защищающаяся команда утверждает, что игра должна была быть остановлена по причине какого-либо нарушения или события на льду, которое должно было привести к остановке матча, но этого не было сделано. Так как имел место пас рукой, то игра должна была быть остановлена и соответственно гол не засчитан
Понял, получается был не прав.
0
0
0
Ответ Максим Седов
Ну вот и ответ на все вопросы и крики ярославских. Уж Вайса сложно обвинить в непрофессионализме и уж точно в симпатии к Магнитогорску. Скорее Вайс к Магнитогорску предвзято относится😂 Ярославлю пора заканчивать свое нытье и начинать ИГРАТЬ, а не сидеть в окопах и устраивать УГ на льду.
Играют как считают нужным тренер и игроки. Нытья я не помню, честно сказать. Ноют пока все остальные. То вратаря специально задели якобы, то Зернова обидели, тот играют скучно.
+2
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а вообще почему бы судьям не пересмотреть весь матч разом одним видеопросмотром, может ещё что интересное найдут!
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Кипю или киплю???? Киплю!
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