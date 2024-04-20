Скотников продлил контракт с ЦСКА на 2 года. 22-летний вратарь провел сезон в ВХЛ

Всеволод Скотников подписал новое соглашение с ЦСКА на два сезона.

22-летний вратарь провел этот сезон в составе «Звезды» из Olimpbet ВХЛ.

Скотников отразил 93,2% бросков в 20 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надежности 2,22.

В плей-офф он провел семь игр, в которых сделал 92,5% сэйвов. Коэффициент надежности – 2,46.

«В сезоне-2017/18 он дебютировал за «Красную Армию», а в 2022 году дошел вместе с командой до финала Кубка Харламова.

С сезона-2019/20 Всеволод провел 87 матчей за «Звезду», а в минувшем чемпионате стал автором четвертой по продолжительности сухой серии в истории лиги», – сказано в сообщении клуба.

Новый контракт с армейцами рассчитан до конца сезона-2025/26.