Кудашов заработает в «Динамо» 80 млн рублей за два сезона («СЭ»)

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Алексей Кудашов будет получать в «Динамо» 40 млн рублей в год.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», за два ближайших сезона главный тренер заработает 80 млн рублей.

Ранее стало известно, что контракт с 52-летним специалистом продлен до 2026 года.

Гендиректор «Динамо»: «Для Кудашова буква «Д» и само «Динамо» – не пустой звук. Слухи подогревают интерес к происходящему. Есть передача «Пусть говорят» – пользуется популярностью»

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9 комментариев
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А где тут смайлы с АХАХАААА!?
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Сами по себе эти цифры мало что говорят.
Вот если бы сравнить с зарплатами ТШ, с зарплатами других ГТ, вообще понять структуру расходов клубов, это было бы интересно и познавательно.
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Ответ Алексей Тор
Заработает если доработает.
Если не доработает, получит компенсацию...
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Заработает если доработает.
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Оказывается есть еще жизнь после хоккейной карьеры)
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А,вот,еще аргументы в пользу Кудашова чьи и без того высокие акции в хоккейном мире по итогам этого сезона могут возрасти до небес,как говорится уже в другой статье находящейся внутри той,на которую выводит эта ссылка. https://www.championat.com/hockey/article-5497714-dinamo-prodlilo-kontrakt-s-alekseem-kudashovym-ostanetsya-li-v-klube-nikita-gusev-perspektivy-na-sleduyuschij-sezon.html
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Ответ Сергей Иванов
А где тут смайлы с АХАХАААА!?
аахахахаххахахахахпхпхп
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Ответ Al561
Сами по себе эти цифры мало что говорят. Вот если бы сравнить с зарплатами ТШ, с зарплатами других ГТ, вообще понять структуру расходов клубов, это было бы интересно и познавательно.
Вот например Билялетдинов в АК Барсе заработал 120 лимонов за год.
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