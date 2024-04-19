Кудашов заработает в «Динамо» 80 млн рублей за два сезона («СЭ»)
Алексей Кудашов будет получать в «Динамо» 40 млн рублей в год.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», за два ближайших сезона главный тренер заработает 80 млн рублей.
Ранее стало известно, что контракт с 52-летним специалистом продлен до 2026 года.
Гендиректор «Динамо»: «Для Кудашова буква «Д» и само «Динамо» – не пустой звук. Слухи подогревают интерес к происходящему. Есть передача «Пусть говорят» – пользуется популярностью»
Вот если бы сравнить с зарплатами ТШ, с зарплатами других ГТ, вообще понять структуру расходов клубов, это было бы интересно и познавательно.