Александр Юдин: «Благодаря Ротенбергу есть сборная России. Европа и Америка мечтают, чтобы у нас не было международного хоккея. Ребята станут сильнее во благо СКА, услышат гимн»
Александр Юдин высказался относительно инфраструктуры и условий в СКА.
«Когда мы играли, у нас был небольшой автобус, мы сами таскали форму.
А сейчас – три шикарных дворца, сколько автобусов, какая у нас молодежка, сколько мы вырастили молодежи.
И сейчас везде в КХЛ ребята, кто прошел школу СКА. Здесь хорошие дворцы, тренерский штаб, быстрое восстановление, растет вратарская школа, и белорусскую сборную здесь готовим.
В этом сезоне молодежка [СКА-1946] играет в финале [Кубка Харламова], значит, все делается, чтобы здесь росли хорошие игроки.
Потом они заиграют, а благодаря Роману Борисовичу (Ротенбергу) есть сборная России. Нам все закрыли вроде, сборной России нет.
Вся Европа и Америка мечтает, чтобы у нас не было вообще международного хоккея. Но сборная играет, играет гимн.
Ребята сейчас поиграют за сборную, станут еще сильнее во благо СКА, услышат гимн. Это все идет в копилочку СКА», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
В нынешнем сезоне на Кубке Первого канала участвовала сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга, которая выиграла турнир, в котором также играли команды Беларуси, Казахстана и сборная ВХЛ.
Да, г-н Ротенберг имеет к этому человеку определенное отношение, но не стоит приписывать г-ну Ротенбергу, чужие заслуги.
Да что там сборная России, вся вселенная существует только благодаря великому Ромчику. Не долизал Юдин, халтурит.
перефразируя классега.
Нет йозе марино - нет российского хоккея.