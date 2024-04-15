Александр Юдин: «Благодаря Ротенбергу есть сборная России. Европа и Америка мечтают, чтобы у нас не было международного хоккея. Ребята станут сильнее во благо СКА, услышат гимн»

Александр Юдин высказался относительно инфраструктуры и условий в СКА.

«Когда мы играли, у нас был небольшой автобус, мы сами таскали форму.

А сейчас – три шикарных дворца, сколько автобусов, какая у нас молодежка, сколько мы вырастили молодежи.

И сейчас везде в ребята, кто прошел школу СКА. Здесь хорошие дворцы, тренерский штаб, быстрое восстановление, растет вратарская школа, и белорусскую сборную здесь готовим.

В этом сезоне молодежка [СКА-1946] играет в финале [Кубка Харламова], значит, все делается, чтобы здесь росли хорошие игроки.

Потом они заиграют, а благодаря Роману Борисовичу (Ротенбергу) есть сборная России. Нам все закрыли вроде, сборной России нет.

Вся Европа и Америка мечтает, чтобы у нас не было вообще международного хоккея. Но сборная играет, играет гимн.

Ребята сейчас поиграют за сборную, станут еще сильнее во благо СКА, услышат гимн. Это все идет в копилочку СКА», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

В нынешнем сезоне на Кубке Первого канала участвовала сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга, которая выиграла турнир, в котором также играли команды Беларуси, Казахстана и сборная ВХЛ.