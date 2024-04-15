Александр Юдин: «Благодаря Ротенбергу есть сборная России. Европа и Америка мечтают, чтобы у нас не было международного хоккея. Ребята станут сильнее во благо СКА, услышат гимн»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Александр Юдин КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин высказался относительно инфраструктуры и условий в СКА.

«Когда мы играли, у нас был небольшой автобус, мы сами таскали форму.

А сейчас – три шикарных дворца, сколько автобусов, какая у нас молодежка, сколько мы вырастили молодежи.

И сейчас везде в КХЛ ребята, кто прошел школу СКА. Здесь хорошие дворцы, тренерский штаб, быстрое восстановление, растет вратарская школа, и белорусскую сборную здесь готовим.

В этом сезоне молодежка [СКА-1946] играет в финале [Кубка Харламова], значит, все делается, чтобы здесь росли хорошие игроки.

Потом они заиграют, а благодаря Роману Борисовичу (Ротенбергу) есть сборная России. Нам все закрыли вроде, сборной России нет.

Вся Европа и Америка мечтает, чтобы у нас не было вообще международного хоккея. Но сборная играет, играет гимн.

Ребята сейчас поиграют за сборную, станут еще сильнее во благо СКА, услышат гимн. Это все идет в копилочку СКА», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

В нынешнем сезоне на Кубке Первого канала участвовала сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга, которая выиграла турнир, в котором также играли команды Беларуси, Казахстана и сборная ВХЛ.

54 комментария
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Юдин, лизоблюд, бери выше: только благодаря Роме встает и заходит солнце
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Юдин в зад готов дать Ротенбергу.
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Ответ rboroveev@gmail.com
Юдин, лизоблюд, бери выше: только благодаря Роме встает и заходит солнце
Попрошу, уважаемый, солнце встает и заходит, благодаря совсем другому человеку.
Да, г-н Ротенберг имеет к этому человеку определенное отношение, но не стоит приписывать г-ну Ротенбергу, чужие заслуги.
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Скоро будут Ротенберга благодарить за создание всего российского хоккея!
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Ответ rboroveev@gmail.com
Юдин, лизоблюд, бери выше: только благодаря Роме встает и заходит солнце
Весну сменило лето - спасибо Ротену за это!!!
+17
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Я так понимаю, теперь на всех скамейках запасных нужно делать таблички "Здесь тренировал Роман Ротенберг!.."
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"Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют."
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Ответ Вечно в бане
Попрошу, уважаемый, солнце встает и заходит, благодаря совсем другому человеку. Да, г-н Ротенберг имеет к этому человеку определенное отношение, но не стоит приписывать г-ну Ротенбергу, чужие заслуги.
И это наш солнцеликий, Владимир Путин! Давайте не будем скрывать самого великого, но при этом очень доброго человека, который обожает всех своих подданных соотечественников и всё время улучшающий их жизнь, обожающий весь мир и являющийся самым большим миротворцем за всю историю!!! УРА….😃
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+6
Ответ rboroveev@gmail.com
Юдин, лизоблюд, бери выше: только благодаря Роме встает и заходит солнце
За солнце у нас отвечает Солнцеликий, пора бы уже это знать.
+5
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Ответ вован63
Юдин в зад готов дать Ротенбергу.
Боюсь, там уже занято. Да простят меня все домохозяйки спортса за такие намёки…
+7
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+5
благодаря Роману Борисовичу (Ротенбергу) есть сборная России -----------------

Да что там сборная России, вся вселенная существует только благодаря великому Ромчику. Не долизал Юдин, халтурит.
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)
перефразируя классега.
Нет йозе марино - нет российского хоккея.
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+3
Мне одному кажется, что "ска" звучит как ругательство, а "ротенберг" как заклинание?
+3
0
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На чемпионате России по лизоблюдству новый лидер, кажется это вообще заявка на рекорд.
+3
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+3
он трезвый бывает
+3
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+3
Во благо отца и сына его ромы.
+4
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+3
Ахинея
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Ответ mishanyushka
Мне одному кажется, что "ска" звучит как ругательство, а "ротенберг" как заклинание?
"ска" всегда было сокращённое от с*ка- самки собаки.
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Ответ Павел Вовченко
Скоро будут Ротенберга благодарить за создание всего российского хоккея!
Не только российского, но и индийского. А там может и на африку замахнется.
+2
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Юдин хоть знает? Пока в России есть газ и нефть - в России есть Ротенберг и его свита.
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Где самоуважение и достоинство этих людей? Я не помню ни одного чиновника на западе который бы так подлизывал кому то.
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Господи, ну вот вся Европа больше ни о чем и мечтать не смеет, кроме как об отсутствии хоккея в России. Этому челу, который ничего и никогда не выигрывал, только и говорить о достижениях российского хоккея с Романом Борисычем и без него.
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Кажется, здесь между словами чего-то не хватает: то ли зяпятых, то ли закусываний.
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Ответ mishanyushka
Мне одному кажется, что "ска" звучит как ругательство, а "ротенберг" как заклинание?
"Ротенберг" скорее звучит как проклятие.
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Школа СКА? Кто вышел из этой школы? Не переманили игрока, а с 5 лет в школе СКА, кто?
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Покусанный Ротенбергом...
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Ответ Rio (BLR)
) перефразируя классега. Нет йозе марино - нет российского хоккея.
Перефразируя еще одного классика: зачем нам такой хоккей, в котором нет йозе марино?
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Как же филигранно он вылизал 5 точку Ротенберга!
+1
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+ 150 баллов социального рейтинга (его скоро введут) тарелку пельменей и одна чирлидерша СКА этому господину.
+2
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Ответ rboroveev@gmail.com
Юдин, лизоблюд, бери выше: только благодаря Роме встает и заходит солнце
Ну у Юдина может только благодаря Роме и встает
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