Тренер «Калгари» о результативности Кузьменко: «У него есть навыки, которых не хватает команде. Если так играет Андрей, которому комфортно – нас устраивает»

Тренер «Калгари» Райан Хаска высказался об игре Андрея Кузьменко.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флэймз» обыграли «Аризону» со счетом 6:5.

Андрей Кузьменко заработал 2 (1+1) очка. 28-летний форвард набрал 16 (9+7) очков в последних 9 матчах.

«У него есть навыки, которых не хватает команде.

Мы знаем, что когда Кузьменко чувствует себя хорошо, то хочет, чтобы шайба была у него на клюшке, и он может многое сделать. Надеюсь, что сейчас мы видим от него то, что увидим и в будущем на постоянной основе. В это время года иногда трудно сказать, потому что матчи немного другие, с учетом нашей ситуации в турнирной таблице.

Сейчас он выглядит гораздо более уверенно на льду, так что если это то, как играет Андрей, которому комфортно, нас это устраивает, конечно», – сказал главный тренер «Калгари» Райан Хаска.