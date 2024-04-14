Назар подписал контракт с «Чикаго». 13-й номер драфта-2022 набрал 41 очко за 41 матч этого сезона в NCAA
Франк Назар подписал трехлетний контракт новичка с «Чикаго».
20-летний форвард провел два сезона в студенческой лиге NCAA. В прошедшем чемпионате на его счету 41 (17+24) очко за 41 матч в составе университета Мичиган.
Назар является победителем молодежного чемпионата мира-2024 вместе со сборной США.
Он был задрафтован «Чикаго» под 13-м номером в 2022 году.
Соглашение рассчитано на три года, до конца сезона-2025/26. Этот сезон будет зачтен как первый по контракту.
Джем дебюта в завтрашнем матче с Кейнс.
Бэдс ждёт:)
https://youtube.com/shorts/cEjJIEFozMs?si=J9Kb5eLA2hATQeff