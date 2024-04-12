«Амур» интересуется вратарем «Ак Барса» Биляловым. Игрок не против поехать на Дальний Восток («Бизнес Online»)

«Амур» активно интересуется вратарем Тимуром Биляловым.

Как сообщает «Бизнес Online», игрок не против продолжить карьеру на Дальнем Востоке.

Срок контракта с « » истекает 30 апреля.

Ранее появилась информация о том, что игрок и клуб далеки от продления соглашения.

В регулярном чемпионате-2023/24 вратарь провел 48 матчей, отражая 93,8% бросков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Билялова 5 игр, в которых он отбивал 93,5% бросков.