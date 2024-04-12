«Амур» интересуется вратарем «Ак Барса» Биляловым. Игрок не против поехать на Дальний Восток («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Амур возможные переходы КХЛ Тимур Билялов Хоккей

«Амур» активно интересуется вратарем Тимуром Биляловым.

Как сообщает «Бизнес Online», игрок не против продолжить карьеру на Дальнем Востоке.

Срок контракта Тимура Билялова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.

Ранее появилась информация о том, что игрок и клуб далеки от продления соглашения.

В регулярном чемпионате-2023/24 вратарь провел 48 матчей, отражая 93,8% бросков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Билялова 5 игр, в которых он отбивал 93,5% бросков.

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7 комментариев
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За 120 млн Да)
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+3
Ответ Дима Миронов
За 120 млн Да)
за деньги да! за деньги да!
+1
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3 по 70 дадут и поедет. А вообще Амуру бы он помог, Бобков иногда сам себе забивал
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За 60 как он и просит нормально и ДВ съездить можно на пару тройку лет
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агентские набросы?)
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За хороший контракт думаю не откажет Тимур Амуру !
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Это хороший вариант! Бобков не образец стабильности, ему хороший коллега не помешает
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