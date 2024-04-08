«Динамо» интересуется Биляловым. У вратаря контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля (Metaratings)

Тимур Билялов может перейти в московское «Динамо».

Бело-голубые проявляют активный интерес к вратарю «Ак Барса», сообщает Metaratings.

Срок действующего контракта Билялова с казанским клубом истекает 30 апреля. После его окончания игрок станет неограниченно свободным агентом.

В завершившемся регулярном чемпионате 29-летний вратарь провел 48 матчей, отражая 93,8% бросков.

В плей-офф на счету Билялова 5 игр, в которых он отбивал 93,5% бросков.

«Динамо» проиграло «Трактору» во втором раунде Кубка Гагарина (0-4), пропустив 17 шайб за 4 матча.