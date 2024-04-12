«Питтсбург» вернулся в зону плей-офф на Востоке. У клуба 86 очков, у «Вашингтона», «Детройта» и «Филадельфии» по 85

«Питтсбург» вернулся в зону плей-офф на Востоке.

Сегодня «Пингвинс» одолели « » (6:5 ОТ) в личной встрече конкурентов за место в розыгрыше Кубка Стэнли.

Победа (7-я в последних 9 матчах) позволила команде под руководством Майка Салливана занять 2-е место wild card от Восточной конференции с 86 очками в 79 играх. Следующие соперники – «Бостон», «Нэшвилл» и « ».

Борьбу за последние 2 места в плей-офф также продолжают:

«Айлендерс» (89 очков в 79 играх, 3-е место в Столичном дивизионе), соперники – «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и « »;

«Детройт» (85 в 79), соперники – «Торонто» и дважды «Монреаль»;

« » (85 в 79), соперники – «Тампа», «Бостон» и «Филадельфия»;

« » (85 в 80), соперники – «Нью-Джерси» и «Вашингтон».