«Питтсбург» вернулся в зону плей-офф на Востоке. У клуба 86 очков, у «Вашингтона», «Детройта» и «Филадельфии» по 85

Теги Питтсбург Айлендерс Филадельфия Вашингтон Кубок Стэнли Детройт НХЛ календарь Хоккей

«Питтсбург» вернулся в зону плей-офф на Востоке.

Сегодня «Пингвинс» одолели «Детройт» (6:5 ОТ) в личной встрече конкурентов за место в розыгрыше Кубка Стэнли. 

Победа (7-я в последних 9 матчах) позволила команде под руководством Майка Салливана занять 2-е место wild card от Восточной конференции с 86 очками в 79 играх. Следующие соперники – «Бостон», «Нэшвилл» и «Айлендерс». 

Борьбу за последние 2 места в плей-офф также продолжают:

«Айлендерс» (89 очков в 79 играх, 3-е место в Столичном дивизионе), соперники – «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Питтсбург»;

«Детройт» (85 в 79), соперники – «Торонто» и дважды «Монреаль»;

«Вашингтон» (85 в 79), соперники – «Тампа», «Бостон» и «Филадельфия»;

«Филадельфия» (85 в 80), соперники – «Нью-Джерси» и «Вашингтон». 

6 комментариев
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Молодцы конечно, но как бы подаренное очко Детройту (5-3 надо было в основное время заканчивать) не аукнулось в итоге
Играть с Бостоном, Айлами и Нэшвиллом.
Дет с дважды с Монреалем и Торонто.
Вашики с Тампой, Бос и Филой.
Детройт и Вашики должны набрать на 2 очка больше Питтов
Почему на 2?, ведь они отстают на очко - при равенстве Питты будут выше.
А вот если одинаковое количество очков будет у Вашиков и Дет, то выше будут первые.
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Кросби демон, конечно.
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Круто, круто!
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Жаркая концовка будет
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эпическая борьба за последнее место, думаю, айлам все же хватит победы над дьяволами и их можно не учитывать
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