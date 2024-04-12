«Питтсбург» вернулся в зону плей-офф на Востоке. У клуба 86 очков, у «Вашингтона», «Детройта» и «Филадельфии» по 85
«Питтсбург» вернулся в зону плей-офф на Востоке.
Сегодня «Пингвинс» одолели «Детройт» (6:5 ОТ) в личной встрече конкурентов за место в розыгрыше Кубка Стэнли.
Победа (7-я в последних 9 матчах) позволила команде под руководством Майка Салливана занять 2-е место wild card от Восточной конференции с 86 очками в 79 играх. Следующие соперники – «Бостон», «Нэшвилл» и «Айлендерс».
Борьбу за последние 2 места в плей-офф также продолжают:
«Айлендерс» (89 очков в 79 играх, 3-е место в Столичном дивизионе), соперники – «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Питтсбург»;
«Детройт» (85 в 79), соперники – «Торонто» и дважды «Монреаль»;
«Вашингтон» (85 в 79), соперники – «Тампа», «Бостон» и «Филадельфия»;
«Филадельфия» (85 в 80), соперники – «Нью-Джерси» и «Вашингтон».
Играть с Бостоном, Айлами и Нэшвиллом.
Дет с дважды с Монреалем и Торонто.
Вашики с Тампой, Бос и Филой.
Детройт и Вашики должны набрать на 2 очка больше Питтов
Почему на 2?, ведь они отстают на очко - при равенстве Питты будут выше.
А вот если одинаковое количество очков будет у Вашиков и Дет, то выше будут первые.