«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне клуб обновил рекорды по победам и очкам в регулярке

«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф.

«Девилс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Торонто» (2:5).

Команда набрала 79 очков в 79 играх и может рассчитывать на сезонный максимум в 85 баллов. Как минимум у 2 команд, продолжающих борьбу за 2 путевки на Востоке, будет больше очков.

«Айлендерс» набрали 87 очков в 78 играх, а «Питтсбург» и «Детройт» (по 84 очка в 78) в следующем матче сыграют между собой, в результате у одной из этих команд будет минимум 86 баллов по итогам сезона.

В прошлом сезоне « » вышел в плей-офф, обновив клубные рекорды по числу побед (52) и очков (112) в регулярке. В розыгрыше Кубка Стэнли «Девилс» дошли до 2-го раунда.

По ходу текущего сезона был уволен с поста главного тренера клуба. Его заменил .