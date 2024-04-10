«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне клуб обновил рекорды по победам и очкам в регулярке
«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф.
«Девилс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Торонто» (2:5).
Команда набрала 79 очков в 79 играх и может рассчитывать на сезонный максимум в 85 баллов. Как минимум у 2 команд, продолжающих борьбу за 2 путевки на Востоке, будет больше очков.
«Айлендерс» набрали 87 очков в 78 играх, а «Питтсбург» и «Детройт» (по 84 очка в 78) в следующем матче сыграют между собой, в результате у одной из этих команд будет минимум 86 баллов по итогам сезона.
В прошлом сезоне «Нью-Джерси» вышел в плей-офф, обновив клубные рекорды по числу побед (52) и очков (112) в регулярке. В розыгрыше Кубка Стэнли «Девилс» дошли до 2-го раунда.
По ходу текущего сезона Линди Рафф был уволен с поста главного тренера клуба. Его заменил Трэвис Грин.