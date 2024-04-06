Форвард «Сиэтла» Райт набрал 2+1 в матче с «Анахаймом». У 4-го номера драфта-2022 4 очка в 3 играх после вызова из АХЛ
Форвард «Сиэтла» Шейн Райт набрал 2+1 в матче с «Анахаймом».
20-летний канадец был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (3:1).
На счету 4-го номера драфта-2022 стало 4 (3+1) очка в 6 играх в текущем сезоне. Все баллы он набрал в 3 матчах после недавнего вызова в основу из фарм-клуба.
В АХЛ нападающий провел 56 матчей за «Коачеллу» и набрал 43 (20+23) очка.