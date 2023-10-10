«Сиэтл» отправил 4-го номера драфта НХЛ-2022 Райта в АХЛ. Клуб получил специальное разрешение для 19-летнего игрока

Теги НХЛ АХЛ юниорская лига Онтарио Сиэтл Шейн Райт Коачелла Вэлли Хоккей

«Сиэтл» отправил Шейна Райта в АХЛ.

Клуб получил специальное разрешение на то, чтобы отправить 19-летнего игрока в «Коачеллу», а не юниорскую лигу Онтарио. 

Райту исполнится 20 лет в январе следующего года. 

В прошлом сезоне 4-й номер драфта НХЛ-2022 провел 8 матчей за «Сиэтл» в регулярном чемпионате и набрал 2 (1+1) очка. Первый год его контракта новичка не был активирован в связи с отправкой в OHL.

В АХЛ Райт провел 8 игр и набрал 6 (4+2) очков. Также сыграл за «Коачеллу» в плей-офф после завершения юниорского сезона и дошел с ней до финала Кубка Колдера – 24 игры и 9 (2+7) баллов. 

Также выиграл МЧМ в составе сборной Канады – 7 (3+4) очков в 7 играх на турнире. 

 

1 комментарий

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mitos
Значит есть серьезный косяк в его игре...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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