«Сиэтл» отправил 4-го номера драфта НХЛ-2022 Райта в АХЛ. Клуб получил специальное разрешение для 19-летнего игрока

«Сиэтл» отправил Шейна Райта в АХЛ.

Клуб получил специальное разрешение на то, чтобы отправить 19-летнего игрока в «Коачеллу», а не юниорскую лигу Онтарио.

исполнится 20 лет в январе следующего года.

В прошлом сезоне 4-й номер драфта НХЛ-2022 провел 8 матчей за « » в регулярном чемпионате и набрал 2 (1+1) очка. Первый год его контракта новичка не был активирован в связи с отправкой в OHL.

В Райт провел 8 игр и набрал 6 (4+2) очков. Также сыграл за « » в плей-офф после завершения юниорского сезона и дошел с ней до финала Кубка Колдера – 24 игры и 9 (2+7) баллов.

Также выиграл МЧМ в составе сборной Канады – 7 (3+4) очков в 7 играх на турнире.