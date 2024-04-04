Филатов о продлении контракта Уила: «Он входит в тройку лучших легионеров КХЛ. «Динамо» сделало абсолютно правильный ход»

Теги Алексей Кудашов Никита Филатов КХЛ Кубок Континента Динамо Джордан Уил Хоккей

Никита Филатов считает, что Джордан Уил входит в тройку лучших легионеров КХЛ.

Экс-нападающий высказался о новых контрактах «Динамо» с главным тренером Алексеем Кудашовым и форвардом Джорданом Уилом.

«Считаю, что это правильное решение. Команда выиграла Кубок Континента, она играла в хороший хоккей. Команда растет, она развивается. Есть поступательное движение.

Мне кажется, это правильное решение для клуба. До этого в прессе обсуждалось, что с его уходом «Динамо» будет тяжело удержать лидеров команды, потому что ребятам хотелось остаться с нынешним тренерским штабом. Мне кажется, мы сейчас видим вполне логичное продолжение ситуации.

Уил, наверное, если не лучший, то, по крайней мере, входит в тройку лучших легионеров лиги. Именно поэтому клуб сделал абсолютно правильный ход. Он начал свое межсезонье с больших подписаний», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов

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