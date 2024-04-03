Филадельфия – Вашингтон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 17 апреля
В среду, 17 апреля, сыграют Филадельфия и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Wells Fargo Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Филадельфия – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 17 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»