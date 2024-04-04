«Сиэтл» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. Команда идет 11-й на Западе

«Сиэтл» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ.

Команда под руководством Дэйва Хэкстола уступила «Лос-Анджелесу» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После этого поражения «Сиэтл» лишился математических шансов на выход в плей-офф.

Клуб занимает 11-е место в Западной конференции и общее 24-е место в НХЛ.

В прошлом году «Сиэтл» прошел первый раунд плей-офф, обыграв «Колорадо» в серии со счетом 4-3, и уступил «Далласу» (3-4) во втором раунде.