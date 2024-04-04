«Сиэтл» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. Команда идет 11-й на Западе

Теги Кубок Стэнли Лос-Анджелес НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ.

Команда под руководством Дэйва Хэкстола уступила «Лос-Анджелесу» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

После этого поражения «Сиэтл» лишился математических шансов на выход в плей-офф.

Клуб занимает 11-е место в Западной конференции и общее 24-е место в НХЛ.

В прошлом году «Сиэтл» прошел первый раунд плей-офф, обыграв «Колорадо» в серии со счетом 4-3, и уступил «Далласу» (3-4) во втором раунде. 

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2 комментария
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Пошумели в прошлом году и хватит отвлекаться от постройки будущей топкоманды - вперёд за пиками
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Бенирс в этом году ни о чем, Райт в АХЛ, а пики сильные были.
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