Вегас – Колорадо где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Вегас и Колорадо в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «T-Mobile Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вегас – Колорадо
- Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «T-Mobile Arena»