Рейнджерс – Айлендерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Рейнджерс и Айлендерс в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рейнджерс – Айлендерс
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Madison Square Garden»