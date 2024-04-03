Рейнджерс – Айлендерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 13 апреля

Теги Рейнджерс Айлендерс НХЛ Хоккей

В субботу, 13 апреля, сыграют Рейнджерс и Айлендерс в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Во сколько играют Рейнджерс – Айлендерс

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Рейнджерс: все новости

Айлендерс: все новости

НХЛ: все новости

Рейнджерс – Айлендерс
Дата проведения
13 апреля, 19.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
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