Рейнджерс – Айлендерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 13 апреля

В субботу, 13 апреля, сыграют Рейнджерс и Айлендерс в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рейнджерс – Айлендерс

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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