Вашингтон – Оттава где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 8 апреля
В понедельник, 8 апреля, сыграют Вашингтон и Оттава в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Оттава
- Начало матча запланировано на 01:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 8 апреля, 01.00, «Capital One Arena»