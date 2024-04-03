Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на второй матч 5 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+0,5), ТМ 4,5

Счет в серии 1 – 0 (2 : 1)

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В этой паре полуфиналистов ожидается минимум шесть матчей, и первый из них подтвердил это ощущение. Магнитогорский «Металлург» лучшая команда регулярного чемпионата из оставшихся в плей-офф, она с первых минут начала диктовать свои условия. «Автомобилист» занял пятое место на Востоке, но играет настолько по-кубковому, что это не имеет никакого значения. И все же в первых двух периодах преимущество хозяев было заметным. Они нанесли больше бросков по воротам, искали шансы в атаке. Гости терпели и по своему обыкновению искали шанс в контратаках. Большую роль могли сыграть удаления. В первом периоде «Металлург» получил возможность более минуты играть в формате пять на три, но шанс открыть счет был упущен. Что не получилось сделать в большинстве, удалось в равных составах. Александр Петунин сделал прострел на пятачок, и шайба от конька Никиты Трямкина отскочила в ворота. Для защитника этот отрезок игры вообще оказался самым неудачным. За несколько минут до автогола он схлопотал еще и удаление. У гостей впервые после первого матча против СКА в основной состав попал один из лидеров Сергей Широков, но он вполне мог стать героем со знаком «минус». В первой половине третьего периода нападающий удалялся дважды. Большая удача для «Автомобилиста», что хозяева не реализовали большинство.

Удалялись в этом матче исключительно гости, но в неравных составах забросить никто не смог, и это может стать серьезной проблемой. Необходимо отметить игру обоих вратарей. Она тоже может стать серьезным фактором в серии. Евгению Аликину смог забросить только свой игрок, а Илья Набоков шел на четвертый «сухарь» в плей-офф, но пропустил уже в самом конце, когда гости стремились спастись, сняв вратаря на шестого полевого. Нужно заметить, что «Автомобилист» в третьем периоде имел несколько хороших шансов, чтобы сравнять счет, но либо нападающие действовали прямолинейно, либо Набоков спасал свою команду. Возможно Николай Заварухин принял решение заменить вратаря на шестого полевого слишком рано, до сирены оставалось две с половиной минуты. В итоге пропустили вторую, и отыграться стало еще сложнее. Все же за 42 секунды до конца третьего периода шайба буквально заползла в ворота Набокова, но больше счет не менялся. «Автомобилист» наверняка скажет свое слово уже во второй игре, команда умеет делать выводы после поражений. Но нужно подтягивать дисциплину. В следующий раз удаления могут оказаться решающим фактором. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Металлурга» — от 1,95 (BetBoom) до 2,01 (Лига Ставок, Olimpbet)

победа «Автомобилиста» — от 3,25 (Лига Ставок, Olimpbet) до 3,40 (Бетсити, Pari)

Где смотреть второй матч Металлург – Автомобилист