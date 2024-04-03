Кросби обошел Могильного и поднялся на 24-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами
Сидни Кросби забил не менее 2 голов за матч в 101-й раз в НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» сделал дубль в игре против «Нью-Джерси» (6:3).
Он забросил не менее 2 шайб за матч в 101-й раз в карьере.
По этому показателю Сидни Кросби обошел Александра Могильного (100 матчей с 2 и более голами) и вышел на чистое 24-е место в истории НХЛ.
23-е место занимает Ги Лефлер (103). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (189).
1.Гретцки - 189
2.Овечкин - 172
3.Брет Халл - 158
4.Лемье - 154
5.Хоу - 147
6.Эспозито - 143
7.Дионн - 139
8.Гартнер - 135
9.Селянне - 131
10.Босси - 127
11.Ягр - 127
12.Сисарелли - 125
13.Айзерман - 124
14.Мессье - 122
15.Бобби Халл - 121
16.Курри - 121
17.Робитайл - 119
18.Ришар - 117
19.Шэнэхан - 110
20.Игинла - 109
21.Макдональд - 106
22.Гуле - 104
23.Лефлер - 103
24.Кросби - 101
25.Могильный - 100.