Кросби обошел Могильного и поднялся на 24-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами

Сидни Кросби забил не менее 2 голов за матч в 101-й раз в НХЛ.

Нападающий « » сделал дубль в игре против «Нью-Джерси» (6:3).

Он забросил не менее 2 шайб за матч в 101-й раз в карьере.

По этому показателю обошел Александра Могильного (100 матчей с 2 и более голами) и вышел на чистое 24-е место в истории .

23-е место занимает (103). Рекордсмен – (189).