Кросби обошел Могильного и поднялся на 24-е место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами

Теги Питтсбург Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Александр Могильный Ги Лефлер рекорды Хоккей

Сидни Кросби забил не менее 2 голов за матч в 101-й раз в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» сделал дубль в игре против «Нью-Джерси» (6:3).

Он забросил не менее 2 шайб за матч в 101-й раз в карьере.

По этому показателю Сидни Кросби обошел Александра Могильного (100 матчей с 2 и более голами) и вышел на чистое 24-е место в истории НХЛ.

23-е место занимает Ги Лефлер (103). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (189).

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9 комментариев
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самый разносторонний форвард в эпоху их великолепного противостояния с Ови
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Напомните, кто может, сколько таких матчей у Овечкина.
У Ови 172 матча.
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Ответ Bzz Pvz
Ладно, Кросби - монстр. В 40 лет С нищим питтсбургом с малкинами и прочим сбродом без Генцеля набирать по 2+ очка в каждом матче - дорогого стоит
Он с Малкиным даже не играет в одном звене
+1
0
+1
Ответ Bzz Pvz
Ладно, Кросби - монстр. В 40 лет С нищим питтсбургом с малкинами и прочим сбродом без Генцеля набирать по 2+ очка в каждом матче - дорогого стоит
Во-первых, ему далеко не 40, а во-вторых, где это он по 2+ в каждом матче делает?
+1
0
+1
Напомните, кто может, сколько таких матчей у Овечкина.
0
0
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Ладно, Кросби - монстр. В 40 лет С нищим питтсбургом с малкинами и прочим сбродом без Генцеля набирать по 2+ очка в каждом матче - дорогого стоит
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Матчи с двумя и более голами
1.Гретцки - 189
2.Овечкин - 172
3.Брет Халл - 158
4.Лемье - 154
5.Хоу - 147
6.Эспозито - 143
7.Дионн - 139
8.Гартнер - 135
9.Селянне - 131
10.Босси - 127
11.Ягр - 127
12.Сисарелли - 125
13.Айзерман - 124
14.Мессье - 122
15.Бобби Халл - 121
16.Курри - 121
17.Робитайл - 119
18.Ришар - 117
19.Шэнэхан - 110
20.Игинла - 109
21.Макдональд - 106
22.Гуле - 104
23.Лефлер - 103
24.Кросби - 101
25.Могильный - 100.
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По голам (39) Кросби проводит 3 лучший сезон из 19, больше он забивал только когда Ришары брал - 44 и 51
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Ответ Dzhiger
Он с Малкиным даже не играет в одном звене
Только в спецбригадах они часто играли.
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