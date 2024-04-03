Локомотив – Трактор: прогноз на полуфинал 4 апреля 2024, КХЛ, ½ плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4,5

Счет в серии 1 – 0 (5 : 2)

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В серии этих команд фаворитом изначально представляется «Локомотив», но вряд ли это смущает челябинцев, поскольку и в двух предыдущих сериях на них если кто-то и ставил, то это были лишь свои болельщики. Первый матч должен был показать, находится ли команда Алексея Заварухина в тонусе после простоя в полторы недели, заявит ли «железнодорожники» о своих правах на итоговую победу? События развивались очень интересно. С первых минут не было никакой осторожности, и команды включили высокие скорости. Вместе с ними пришли и ошибки. На табло еще не началась вторая минута игры, а те и другие заработали по удалению. В формате четыре на четыре сделать ничего не удалось, но гости все же вскоре смогли открыть счет. Бадди Робинсон прошел всю площадку и не сближаясь с вратарем бросил в дальний угол ворот, который оставил открытым Даниил Исаев. В дальнейшем в первые двадцать минут матча удаления все же сыграли роль. Хозяева забросили две шайбы. Сначала при выходе 2 в 1 в меньшинстве отличился Александр Полунин, а за две секунды до конца периода в большинстве от синей линии хорошо приложился Мартин Гернат.

Вообще, это фирменный знак «Локомотива», который забросил уже шестую шайбу в плей-офф на последних секундах периода или матча. Дважды страдал ЦСКА, три раза «Авангард», не смог избежать этого и «Трактор». В середине второго периода случился эпизод, которые может оказать серьезное влияние на ход серии. Максим Шалунов врезался в голкипера гостей Зака Фукале, который попросил замену. Преднамеренных действий со стороны нападающего хозяев не было, но хоккеисты «Трактора» уже пообещали играть более жестко против соперника и защищать своих голкиперов от любых нападок. Выйдет ли Фукале на вторую игру, пока неизвестно, о его состоянии Заварухин сказал коротко — военная тайна. Заменил коллегу Сергей Мыльников, который менее чем через две минуты не смог отразить бросок Полунина, хоккеист отметился дублем. Далее «Трактор» нашел в себе силы ответить хозяевам той же монетой, Михаил Котляревский забросил в меньшинстве. Но через минуту с небольшим «Локомотив» все же забросил в формате пять на четыре. В самом начале третьего периода Александр Елесин удивительным образом нашел брешь в воротах Мыльникова и фактически снял вопрос о победителе. У челябинцев есть повод для беспокойства, в отсутствие Зака Фукале их шансы на победу будут минимальными. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Локомотива» — от 1,85 (Бетсити) до 1,90 (Pari)

победа «Трактора» — от 3,65 (Лига Ставок, Pari) до 3,90 (Бетсити)

Где смотреть второй матч 1/2 финала Локомотив – Трактор