Локомотив – Трактор где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 4 апреля

В четверг, 4 апреля, сыграют Локомотив и Трактор во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

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Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Трактор

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на второй полуфинальный матч Локомотив – Трактор