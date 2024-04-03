Локомотив – Трактор где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 4 апреля
В четверг, 4 апреля, сыграют Локомотив и Трактор во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Трактор
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Прогноз на второй полуфинальный матч Локомотив – Трактор
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.30, «Арена-2000»