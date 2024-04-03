Локомотив – Трактор где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 4 апреля

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

В четверг, 4 апреля, сыграют Локомотив и Трактор во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Трактор

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Локомотив: все новости

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Прогноз на второй полуфинальный матч Локомотив – Трактор

Локомотив – Трактор
Дата проведения
4 апреля, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
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