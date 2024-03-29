Березкин о 2:3 с «Авангардом»: «Локомотив» здорово играл, просто во 2-м периоде нужно быть лучше. Нужно показать, что мы выросли за год, и забрать 7-й матч»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Максим Березкин Хоккей

Максим Березкин рассказал, что нужно «Локомотиву» для победы над «Авангардом».

«Локо», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал равным – 3-3. Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– Вам не показалось, что команда психологически просела?

– Нет, я считаю, что мы здорово играли, просто во втором периоде нужно играть лучше.

– «Локомотив» создавал достаточно много моментов, почему не удалось переломить ход игры?

– Второй период много решает, первые две игры мы здорово их накрывали, у них не оставалось сил даже забрать у нас шайбу, за счет этого выигрывали.

– Как оцениваете свой прогресс в плей-офф?

– Меня не волнует моя игра – главное, чтобы команда выиграла.

– Седьмой матч требует от вас определенной ответственности, согласны?

– Седьмой матч всегда самый интересный, нужно показать, что мы выросли за год, и забрать его, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс, в этом сезоне ты снова на высоте. Не сбавляй оборотов. Сегодня ты был лучшим
+2
-2
0
Одни и те же грабли - неумение проявить гибкость по ходу игры Игоря Валерича. Как только что-то не по плану - теряется и продолжает загонять в эти рамки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий