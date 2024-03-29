Березкин о 2:3 с «Авангардом»: «Локомотив» здорово играл, просто во 2-м периоде нужно быть лучше. Нужно показать, что мы выросли за год, и забрать 7-й матч»
Максим Березкин рассказал, что нужно «Локомотиву» для победы над «Авангардом».
«Локо», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал равным – 3-3. Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.
– Вам не показалось, что команда психологически просела?
– Нет, я считаю, что мы здорово играли, просто во втором периоде нужно играть лучше.
– «Локомотив» создавал достаточно много моментов, почему не удалось переломить ход игры?
– Второй период много решает, первые две игры мы здорово их накрывали, у них не оставалось сил даже забрать у нас шайбу, за счет этого выигрывали.
– Как оцениваете свой прогресс в плей-офф?
– Меня не волнует моя игра – главное, чтобы команда выиграла.
– Седьмой матч требует от вас определенной ответственности, согласны?
– Седьмой матч всегда самый интересный, нужно показать, что мы выросли за год, и забрать его, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.