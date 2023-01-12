Хоккеистка Нестерова о переезде: «Весь основной спорт в Москве, в Благовещенске дали базу. Надеюсь, что Россию допустят до Олимпиады-2026»

Александра Нестерова надеется, что Россия будет выступать на Олимпиаде-2026.

17-летняя хоккеистка «Торнадо» рассказала о том, как начала заниматься хоккеем.

– Когда было принято решение уезжать из Благовещенска?

– В первую очередь, конечно, решение принимали родители.

Я съездила на «Золотую шайбу» в Ейск, там проходил женский турнир, мы после него поехали в Москву и там приняли решение, что пора переходить в женский хоккей, что в Благовещенске сделать это невозможно.

Мне тогда было почти 12 лет, а мальчики росли, они становились сильнее, выше и больше.

Я уже не могла с ними конкурировать, мне было тяжело. Тогда мама начала искать команды в Москве, нашли контакт тренера из Одинцово, он пригласил на просмотр и сборы. Мы прилетели с мамой, меня сразу, после первой тренировки взяли.

Почему именно Москва? Честно, не знаю, решение принималось мамой, наверное, весь основной спорт в Москве, поэтому и выбор пал на Москву.

– Достаточно ли было тебе той базы, которую дали в Благовещенске, чтобы играть в новой команде?

– Да, базу дали мне очень хорошую: я девочка, которая тренировалась с мальчиками, и нагрузки были у меня такие же.

С ними я тренировалась долго, поэтому уровень подготовки был очень хороший. Меня научили всему самому важному.

– Какая твоя самая большая мечта, связанная со спортом?

– Самая моя большая мечта – попасть на Олимпиаду. Раньше мечтала поехать на чемпионаты мира, но уже пропустила три – сначала из-за ковида, теперь из-за текущей ситуации.

На данный момент главная цель – это Олимпиада, которая состоится в 2026 году. Очень надеюсь, что Россию допустят и мне удастся попасть в сборную России, – сказала Нестерова.