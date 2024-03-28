Макеев о будущем: «После 30 апреля, скорее всего, выхожу на рынок свободных агентов. Будем рассматривать все варианты»

Алексей Макеев высказался о своем будущем.

Срок контракта игрока с « » рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В регулярном чемпионате-2023/24 Макеев набрал 31 (15+16) балл в 67 играх. В плей-офф на его счету 8 (4+4) очков в 10 матчах.

– Что дальше с вашей карьерой?

– Четвертый год играю в Екатеринбурге, крутой город, мне нравится. Я так понимаю, что после 30 апреля, скорее всего, выхожу на рынок свободных агентов, будем рассматривать все варианты.

Вообще же сейчас нет никаких мыслей о новом контракте. Вся концентрация – на плей-офф.

В нас не верили перед стартом сезона, судя по прессе, не особо верят и сейчас. Отличная мотивация для «Автомобилиста»! – сказал нападающий «Автомобилиста» .