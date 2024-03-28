Макеев о будущем: «После 30 апреля, скорее всего, выхожу на рынок свободных агентов. Будем рассматривать все варианты»

Теги Автомобилист возможные переходы КХЛ Алексей Макеев Хоккей

Алексей Макеев высказался о своем будущем.

Срок контракта игрока с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В регулярном чемпионате-2023/24 Макеев набрал 31 (15+16) балл в 67 играх. В плей-офф на его счету 8 (4+4) очков в 10 матчах.

– Что дальше с вашей карьерой?

– Четвертый год играю в Екатеринбурге, крутой город, мне нравится. Я так понимаю, что после 30 апреля, скорее всего, выхожу на рынок свободных агентов, будем рассматривать все варианты.

Вообще же сейчас нет никаких мыслей о новом контракте. Вся концентрация – на плей-офф.

В нас не верили перед стартом сезона, судя по прессе, не особо верят и сейчас. Отличная мотивация для «Автомобилиста»! – сказал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев.

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2 комментария
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Не знаю, какие контракты у Макеева и Голышева, но я считаю, что этих ребят надо мотивировать премиальными. Когда есть мотивация, они разрывают, плей-офф показывает. Когда у них все хорошо, зп стабильная, то откровенно говоря плохо они играют. Дать им оклад по 40 млн и хорошие бонусы за результативность и нормас. Макеев вряд ли будет на расхват, но условные Салават, Спартак, Сибирь, Амур с удовольствием подхватят. Амур кстати может подсуетиться и дать контракт мечты Макееву
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+4
Ответ Fg Gf
Не знаю, какие контракты у Макеева и Голышева, но я считаю, что этих ребят надо мотивировать премиальными. Когда есть мотивация, они разрывают, плей-офф показывает. Когда у них все хорошо, зп стабильная, то откровенно говоря плохо они играют. Дать им оклад по 40 млн и хорошие бонусы за результативность и нормас. Макеев вряд ли будет на расхват, но условные Салават, Спартак, Сибирь, Амур с удовольствием подхватят. Амур кстати может подсуетиться и дать контракт мечты Макееву
Я думаю наши продлят его.
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