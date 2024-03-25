Кубок Гагарина. СКА примет «Автомобилист» при 1-3 в серии
СКА примет «Автомобилист» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Второй раунд
- Дата проведения
- 25 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Счет в серии: 1-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Нужно завершать серию и отправить финского специалиста к телевизору смотреть матчи и набираться ,так сказать опыта
Но в любом случае удачи, и надо заканчивать сегодня, иначе у Ска может появиться внутренняя уверенность в себе.
Конечно, было бы логично сейчас остановить серию и передохнуть, нам же на руку
Ска поменять тренера.....Ну как-то так....
🚘....🅰️ Вперёд!!!!!