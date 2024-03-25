Кубок Гагарина. СКА примет «Автомобилист» при 1-3 в серии

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СКА примет «Автомобилист» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Второй раунд

СКА – Автомобилист
Дата проведения
25 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

51 комментарий
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Вперед, Авто 🅰️
+49
-2
+47
Зло будет повержено💪 Вперёд Авто!
+27
-1
+26
Автомобилист!
+20
-1
+19
Удачи Автомобилисту!
+18
0
+18
Весь Мир.Вселенная и Млечный Путь болеет за АВТОМОБИЛИСТ 😜
+17
-3
+14
Авто,только Победа!Не подкачайте,Парни!
+14
-1
+13
Пора заканчивать сезон для ска
+14
-1
+13
Ромашка, пора бриться, родной ты наш
+13
-1
+12
Системных долой, только профессионалам дорогу ! )
+12
-1
+11
Удачи Автомобилисту!
+11
-1
+10
Автомобилист не подведи!
+7
-1
+6
За Авто
Нужно завершать серию и отправить финского специалиста к телевизору смотреть матчи и набираться ,так сказать опыта
+6
-1
+5
Надо закрывать серию
+6
-1
+5
За красивый, искрометный, бескомпромиссный хоккей 🏒
+6
-1
+5
Есть предположение, что судьи начнут поддушивать сегодня Авто.
Но в любом случае удачи, и надо заканчивать сегодня, иначе у Ска может появиться внутренняя уверенность в себе.
+6
-2
+4
Ответ Xell
Все норм команды перенесли матчи. Но только не Ска. За Авто! Ждем закрытия серии.
Ты реально считаешь, что СКА инициатор всех игр? Лига спускает, что играйте.
Конечно, было бы логично сейчас остановить серию и передохнуть, нам же на руку
+5
-2
+3
Удачи Авто !
+3
0
+3
По комментариям вижу , как вся страна в едином порыве , болельщики самых разных клубов сопереживают Автомобилисту. Дай Бог закончить серию победой Автомобилиста! Вперед Авто!
+7
-4
+3
Ответ Petergof
Ты адекват? Уж кому-кому, а СКА выгоднее было перенести, чтобы тайм-аут в серии взять.
Естественно он неадекват и просто недалекий человек. Отменять или проводить матч, это решение находится в плоскости местных властей, те Ебурга.
+4
-2
+2
Йозе - у нас есть козыри . Сегодня с козырных тузов зайдет бггг
+6
-4
+2
Ответ КЕША
Вся страна за Автомобилист! Всем рекомендую с утра датский омлет. Сытно.
Это сначала яйца на кулак, а дальше что там по рецепту?
+4
-2
+2
Автомобилист побеждает и проходит дальше.
+4
-2
+2
Ответ United
Комментарий удален модератором
Непременный атрибут . Еще мне понравились в Челябинске надувные круглые хлопушки по цвету и по форме напоминающие это изделие .
+3
-2
+1
Ответ Booligan
Это сначала яйца на кулак, а дальше что там по рецепту?
И на сковородку с молочком и беконом )))
+4
-3
+1
Автомобилисту закончить серию.
Ска поменять тренера.....Ну как-то так....
🚘....🅰️ Вперёд!!!!!
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Хорошо было бы, если бы ты русский в школе не прогуливал
+1
0
+1
Есть шанс на второй камбэк зайти в истории КХЛ.
+4
-3
+1
Вся страна за Автомобилист! Всем рекомендую с утра датский омлет. Сытно.
+9
-8
+1
Не удивлюсь, если будет как в футболе. Все соперники волшебным образом сдуются и СКА выиграет турнир.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
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