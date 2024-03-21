У Максима Федотова при передаче сошла шайба с крюка около ворот СКА перед победным голом «Автомобилиста» в овертайме. Волк забил с паса Мэйсека

Максим Федотов допустил ошибку при передаче перед победным голом «Автомобилиста».

СКА проиграл « » (1:2 ОТ, 0-3) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Уральцы забили победный гол на 18-й минуте овертайма.

Результативный эпизод начался с того, что у защитника СКА Максима Федотова, который находился рядом со своими воротами, сошла шайба с крюка при попытке передачи.

Шайбу перехватил форвард «Автомобилиста» , он сделал пас на , который выполнил обратную передачу на дальнюю штангу, где ее замкнул Волк, отправивший шайбу в ворота.