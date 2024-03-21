У Максима Федотова при передаче сошла шайба с крюка около ворот СКА перед победным голом «Автомобилиста» в овертайме. Волк забил с паса Мэйсека

Теги СКА Автомобилист видео КХЛ Кубок Гагарина Брукс Мэйсек Кертис Волк Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов допустил ошибку при передаче перед победным голом «Автомобилиста».

СКА проиграл «Автомобилисту» (1:2 ОТ, 0-3) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Уральцы забили победный гол на 18-й минуте овертайма.

Результативный эпизод начался с того, что у защитника СКА Максима Федотова, который находился рядом со своими воротами, сошла шайба с крюка при попытке передачи.

Шайбу перехватил форвард «Автомобилиста» Кертис Волк, он сделал пас на Брукса Мэйсека, который выполнил обратную передачу на дальнюю штангу, где ее замкнул Волк, отправивший шайбу в ворота.

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73 комментария
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Жаль мужика, теперь скорее всего отнимут квартиру, как при Тарасове.
+146
-2
+144
Ответ Walter Sobczak
Видно как СКА резко встали со второй половины овертайма, Авто наоборот попёр по полной, просто красавцы, мужики!!! Всех болел Авто с победой над самолетными
Даже брлелы доругих клубов за авто в этой серии)
+95
0
+95
Видно как СКА резко встали со второй половины овертайма, Авто наоборот попёр по полной, просто красавцы, мужики!!! Всех болел Авто с победой над самолетными
+91
-1
+90
Ответ KasperSurgut
Даже брлелы доругих клубов за авто в этой серии)
Да, на ветке чувствуется единение!!)))
+57
0
+57
Зато на игроков Торпедо со спины прыгать и в лицо им улыбаться отлично получалось, с Авто без улыбок играет почему то
+59
-2
+57
Ответ Donotbother
Жаль мужика, теперь скорее всего отнимут квартиру, как при Тарасове.
Да скорее скажут что он бухать любит и вообще играл бухой и отправят в запас. Потом перейдет в Динамо и будет нормально играть - проходили уже)
+45
0
+45
Максиму Федотову готовиться к переходу в Сочи?
Квартиру служебную, наверное, дадут.
+35
0
+35
Забавно как в конце вроде третьего периода йозе на планшете решил что-то порисовать, а Корешков, офигевая, стоял рядом и смотрел на это стеклянными глазами)
+29
0
+29
Ответ Evgeny Trifonov
Лучше бы в Торпедо остался, этот сезон проводит слабее гораздо. Как можно поменять тренера Ларионова на физрука Йозе
Судя по игре Ска и Торпедо, там тренеров нет один физрук, второй диетолог.
+28
-2
+26
В другом турнире фонбета по схеме плей-офф при вылете клуб попадает в путь регионов, возможно, этот вариант понравится Питеру и подойдет кхл через год)
+21
0
+21
Ответ Вадим Абдуллин
Зато на игроков Торпедо со спины прыгать и в лицо им улыбаться отлично получалось, с Авто без улыбок играет почему то
Хамство должно быть наказано, особенно когда вышел из Торпедо и вёл себя по хамски
+16
0
+16
Лучше бы в Торпедо остался, этот сезон проводит слабее гораздо. Как можно поменять тренера Ларионова на физрука Йозе
+17
-1
+16
Ощущение, что игроки СКА специально привозят, чтобы избавить нас от сами-знаете-кого, уважение таким игрокам
+15
0
+15
Ответ KasperSurgut
Даже брлелы доругих клубов за авто в этой серии)
Да, нижний за авто. Молодцы! Ротена надо опустить.
+11
0
+11
Где он жить то теперь будет?
+13
-2
+11
Ответ Вадим Абдуллин
Зато на игроков Торпедо со спины прыгать и в лицо им улыбаться отлично получалось, с Авто без улыбок играет почему то
Это карма
+10
0
+10
Ответ Walter Sobczak
Да, на ветке чувствуется единение!!)))
давно такого не было)
+9
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+9
Видимо "кефир" заряжает на 60 минут. Недоработка в "системе". Авто заслужил победу в овертайме! Вперед парни, ещё чуть чуть!
+9
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+9
"Русский Кейл Макар!!!(с) Майк Роман Оливер Борис и как там его еще Ротенберг
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авто хорошо играют.
очень организованная команда.
чувствуется рука тренера.
+8
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квартиру отберут видимо теперь))
+7
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улица порешала=)))
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Ответ Daygre
В другом турнире фонбета по схеме плей-офф при вылете клуб попадает в путь регионов, возможно, этот вариант понравится Питеру и подойдет кхл через год)
Только пути будут переименовываться в зависимости от того, где команда Ротенберга. Где играет СКА, там будет Путь Культурной Столицы, а где не играет - там Путь Регионов. Ну просто по определению не может быть иначе.
+7
0
+7
Я только одного не могу понять, почему у хоккеистов Автомобилиста после забитого гола не проверили размер клюшек, загнутость крюка клюшки, заточку коньков, размер штанов, ведь все эти штуки могли помочь им выиграть матч. Надо срочно внести эти серьезнейшие моменты в регламент перед 4-м матчем, срочноооо, иначе потом поздно будет.
+8
-1
+7
Ответ Walter Sobczak
Да, на ветке чувствуется единение!!)))
Йозе объединяет
+6
0
+6
Ответ Bangal88
Ощущение, что игроки СКА специально привозят, чтобы избавить нас от сами-знаете-кого, уважение таким игрокам
Согласен🤝 мне кажется что клоуна сливают, ну невозможно же
+5
0
+5
Бедный Федотов! Ротенберг все руки ему переломает в раздевалке!
+5
0
+5
забеременеет ,наверное,после разбора момента в раздевалке
+5
0
+5
Ответ Walter Sobczak
Забавно как в конце вроде третьего периода йозе на планшете решил что-то порисовать, а Корешков, офигевая, стоял рядом и смотрел на это стеклянными глазами)
Он не чертил, он суммы рисовал, которые предлагал бы судьям. Судя по удивлению Корешкова, нулей было много
+5
0
+5
Как бы Макса теперь служить не отправили. За полярный круг.
+4
0
+4
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