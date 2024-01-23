Жамнов о победе над «Динамо»: «Понравилось, каким был «Спартак», был единый кулак. Рады, что молодые влились и сыграли достойно»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Динамо».

«Спартак» выиграл со счетом 6:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ребята – молодцы. Ясно, что небольшие изменения произошли перед игрой. Ребята приболели. Конечно, рады тому, что молодые влились и сыграли достойно.

В целом, ребята молодцы. Можно и так сказать, что сегодня залетело то, что не залетало раньше.

В принципе понравилось, что был единый кулак. Все прекрасно понимали ситуацию.

Еще раз повторюсь, что много ребят травмировано, поэтому настраивались на тяжелую игру, и в принципе она такой и была, несмотря на такой счет.

– Третий период?

– Знаете, мы не старались играть в откат, но все равно какая-то концентрация чуть теряется, когда ведешь с таким счетом.

Пытались ребят настраивать, но не было такого давления с нашей стороны, которое было в первые 40 минут.

Но еще раз скажу, что мне понравилось, какой была команда, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

5 комментариев
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Цыплаков был сегодня в ударе!
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Спасибо Спартаковцы 👏👏👏! Рибару здоровья!!!
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Опять одно и тоже поставили Коновалова и началось первый же бросок и гол.Цыплаков в меньшенстве забил коновалов вообще из ворот вышел все шайбы на его совести.Нет вратарей в Динамо .И Кудашов как тренер никакой
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Видимо так совпало, но сегодня не было защитников которые в последнее время часто ошибаются: Вишневский и Савиков, да и Кин сыграл не весь матч...а нападающие сегодня играли именно те, которые за счет упорства и целеустремленности выгрызают каждую шайбу (за исключением сегодняшнего капитана) - все молодцы!!!
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Оказалось, достаточно было назначить Ковальчука капитаном, и...
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