Жамнов о победе над «Динамо»: «Понравилось, каким был «Спартак», был единый кулак. Рады, что молодые влились и сыграли достойно»
Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Динамо».
«Спартак» выиграл со счетом 6:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Ребята – молодцы. Ясно, что небольшие изменения произошли перед игрой. Ребята приболели. Конечно, рады тому, что молодые влились и сыграли достойно.
В целом, ребята молодцы. Можно и так сказать, что сегодня залетело то, что не залетало раньше.
В принципе понравилось, что был единый кулак. Все прекрасно понимали ситуацию.
Еще раз повторюсь, что много ребят травмировано, поэтому настраивались на тяжелую игру, и в принципе она такой и была, несмотря на такой счет.
– Третий период?
– Знаете, мы не старались играть в откат, но все равно какая-то концентрация чуть теряется, когда ведешь с таким счетом.
Пытались ребят настраивать, но не было такого давления с нашей стороны, которое было в первые 40 минут.
Но еще раз скажу, что мне понравилось, какой была команда, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.