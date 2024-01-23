Ротенберг о выходе СКА в плей-офф: «Задача не отменяется – защищаем Кубок Континента. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о задаче СКА в сезоне-2023/24.

– Главная задача на регулярку решена – команда вышла в плей-офф. Что будет дальше – постараетесь подняться как можно выше или будете просто готовиться к плей-офф?

– Задача не отменяется – защищаем Кубок Континента, мы его обладатели. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства, побеждать в каждом матче.

Наша задача простая – выигрывать каждый матч, победить в последней игре сезона, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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22 комментария
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Хочу еще раз увидеть лицо Йозе, как на последней секунде матча со Спартаком.
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Ска сасиска
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Он вообще может когда-нибудь говорить без пафосных лозунгов? Странно, не увидел его лозунга про "суперсистему".
Неужели не сказал???
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Ротенберг Р.Б. - (со страницы ХК СКА) главный тренер СКА , Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017). Надо отстоять Кубок Континента никому не нужный . Надо вырывать шайбы , ловить лицом, «заманили и победили» , как Суворов шведов, закалка и смекалка , честный хоккей !
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Человек-лозунг.Ощущение, что он из прошлого века.
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Ответ Machine Head
Ротенберг Р.Б. - (со страницы ХК СКА) главный тренер СКА , Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017). Надо отстоять Кубок Континента никому не нужный . Надо вырывать шайбы , ловить лицом, «заманили и победили» , как Суворов шведов, закалка и смекалка , честный хоккей !
Мрак, конечно же.Много работы для психиаторов.Много лет работы.
+6
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А куда кстати подевалась должность Глава тренерского штаба? Почему не назначен новый глава на место РР?
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Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства, побеждать в каждом матче - пафосно, с придыханием сказал Ротенберг
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Йозе надо погремуху очередную повесить,Рома-секунда
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Ответ vzi
Только честный труд! Там еще что-то было про систему, но уже не помню точно что…
Наша система даёт результат, и мы будем её придерживаться😁
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Ответ Bashibuzuck
Наша система даёт результат, и мы будем её придерживаться😁
“Какая система? Система игры в обороне? Система игры в средней зоне?.. О какой системе речь?!..” (с)
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Такое ощущение что ему
и президенту одни и те же люди пишут тексты … Или они одного поля ягоды?
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Только честный труд!
Там еще что-то было про систему, но уже не помню точно что…
+1
0
+1
Ответ Machine Head
Ротенберг Р.Б. - (со страницы ХК СКА) главный тренер СКА , Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017). Надо отстоять Кубок Континента никому не нужный . Надо вырывать шайбы , ловить лицом, «заманили и победили» , как Суворов шведов, закалка и смекалка , честный хоккей !
Забыли ,еще ведь он орденоносец
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Ответ MikhaL
Хочу еще раз увидеть лицо Йозе, как на последней секунде матча со Спартаком.
Лучше предвкушать его лицо от вылета в 1 раунде.
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Ответ Юрий Байбурдин
Забыли ,еще ведь он орденоносец
Ну это я не знаю . Вот это перечень не полный с сайте ХК СКА. Так и написано олимпийский чемпион и обладатель.
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Он сказал что-то новое?! Зачем его упорно цитировать?
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Вырывать шайбу..
интересно, как это будет по фински? 🤔
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Не знал, что кто-то пытался когда-то защитить титул победителя регулярки.
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"Без громких слов..." Звучит как самоирония 😊😊😊
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