Ротенберг о выходе СКА в плей-офф: «Задача не отменяется – защищаем Кубок Континента. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства»
Роман Ротенберг высказался о задаче СКА в сезоне-2023/24.
– Главная задача на регулярку решена – команда вышла в плей-офф. Что будет дальше – постараетесь подняться как можно выше или будете просто готовиться к плей-офф?
– Задача не отменяется – защищаем Кубок Континента, мы его обладатели. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства, побеждать в каждом матче.
Наша задача простая – выигрывать каждый матч, победить в последней игре сезона, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Неужели не сказал???
и президенту одни и те же люди пишут тексты … Или они одного поля ягоды?
Там еще что-то было про систему, но уже не помню точно что…
интересно, как это будет по фински? 🤔