Ротенберг о выходе СКА в плей-офф: «Задача не отменяется – защищаем Кубок Континента. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства»

Роман Ротенберг высказался о задаче СКА в сезоне-2023/24.

– Главная задача на регулярку решена – команда вышла в плей-офф. Что будет дальше – постараетесь подняться как можно выше или будете просто готовиться к плей-офф?

– Задача не отменяется – защищаем , мы его обладатели. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства, побеждать в каждом матче.

Наша задача простая – выигрывать каждый матч, победить в последней игре сезона, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.