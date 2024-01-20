Гавриков о несостоявшемся обмене в «Бостон»: «Я был практически уверен, что еду туда, но сделку не завершили. Было недоумение – меня вывели из состава «Коламбуса» просто так»

Владислав Гавриков высказался о несостоявшемся переходе в «Бостон».

– Помимо «Лос-Анджелеса», называлось немало команд, которые на вас перед прошлым дедлайном претендовали: «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Бостон». Что было правдой? И куда хотели вы?

– «Бостон» был сто процентов. Я был практически уверен, что еду туда. Меня вывели из состава « », и я не играл почти три недели. Но по какой-то причине они не завершили сделку, и «Брюинс» взяли Диму Орлова.

– Может, просто двух хоккеистов с русскими фамилиями перепутали?

– Ха-ха, может быть! Но я, честно, был в шоке. Как эта ситуация затянулась, как «Коламбус» не смог ее правильно решить. Один раз прихожу на игру, мне протягивает телефон, а там написано: « обменян в « ». Я – что-о-о?!

У меня было в связи с этим большое... недоумение. Назовем это так. Меня вывели из состава на долгое время просто так. Я был очень недоволен, подходил к Ярмо и высказывал все в не совсем деликатной форме. К тому моменту не играл уже две недели, и у меня накипело. Понимал: у меня был только вариант с «Бостоном», а теперь нет ничего. До дедлайна остается меньше недели, я не играю и теряю форму. Говорят о пяти-шести командах, которые меня хотят, но все это на уровне слухов.

– А я еще представляю: «Бостон» бьет все рекорды, вы думали, что сейчас придете в команду, которая будет одним из главных, если не главным претендентом на Кубок Стэнли.

– Да, настрой был такой, что об этом очень давно говорилось, и все было почти решено. И тут ты не знаешь ничего, мы подвисли и прожили в таком состоянии еще пять дней. Я не играл, тренировался много и в зале, и на льду. Это еще хуже – если ты здоров и не играешь, то тренировки очень тяжелые, но игр нет. И ты просто ждешь.

Все решилось не на флажке, чуть раньше. Мне казалось, что остались две команды, «Лос-Анджелес» – одна из них, и она хочет забрать и меня, и вратаря Йонаса Корписало.

– А вторая какая была?

– « ».

– О Боже. Могли бы сейчас быть обладателем Кубка Стэнли.

– А мог бы и не быть. Если бы да кабы. Об этом жалеть вообще не имеет смысла. Но история, конечно, веселая, – сказал защитник «Лос-Анджелеса».