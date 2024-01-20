«Айлендерс» проиграли 4 матча подряд и 8 из последних 10. Клуб отстает от зоны плей-офф на 2 очка

«Айлендерс» проиграли 4 матча подряд и 8 – из последних 10.

Сегодня клуб с Лонг-Айленда уступил « » (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 49 очков в 45 играх и идет на 6-м месте в Столичном дивизионе.

Отставание от зоны wild card на Востоке составляет 2 очка. Оба места сейчас занимают команды Атлантического дивизиона – «Тампа» и «Детройт» (по 51 очку в 45 играх).