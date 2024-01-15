Патрик Кэйн получил травму нижней части тела в матче с «Торонто», дважды ударившись о борт
Патрик Кэйн получил травму нижней части тела в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).
В начале игры форвард «Детройта» попал под силовой прием нападающего «Лифс» Понтуса Хольмберга и ударился о борт.
20 секунд спустя, во время этой же смены, Кэйн вновь ударился о борт после столкновения с Хольмбергом, проведя на льду лишь 1:07.
После матча главный тренер «Ред Уингс» Дерек Лалонд заявил, что повреждение Кэйна вряд ли связано с операцией на бедре, которую тот перенес в межсезонье.