Патрик Кэйн получил травму нижней части тела в матче с «Торонто», дважды ударившись о борт

Теги травмы Торонто Детройт НХЛ Патрик Кэйн Понтус Хольмберг Дерек Лалонд Хоккей

Патрик Кэйн получил травму нижней части тела в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).

В начале игры форвард «Детройта» попал под силовой прием нападающего «Лифс» Понтуса Хольмберга и ударился о борт. 

20 секунд спустя, во время этой же смены, Кэйн вновь ударился о борт после столкновения с Хольмбергом, проведя на льду лишь 1:07.

После матча главный тренер «Ред Уингс» Дерек Лалонд заявил, что повреждение Кэйна вряд ли связано с операцией на бедре, которую тот перенес в межсезонье.

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4 комментария
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Звучит как отрывок из материалов уголовного дела.
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Ответ гилберт
Звучит как отрывок из материалов уголовного дела.
😀
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Ответ гилберт
Звучит как отрывок из материалов уголовного дела.
ага, сам ударился или помогли?
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