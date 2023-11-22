Патрик Кэйн определится с новым клубом на этой неделе или в начале следующей. У него до 8 вариантов (Даррен Дрегер)

Теги возможные переходы Рейнджерс Баффало Торонто Флорида Детройт НХЛ Патрик Кэйн Пэт Бриссон Даррен Дрегер Хоккей

Патрик Кэйн вскоре планирует определиться с новым клубом в НХЛ.

«Все очень близко. Патрик Кэйн сейчас обдумывает разные варианты. Он и его агент Пэт Бриссон участвовали в нескольких интервью, в том числе с «Торонто» через Zoom.

Первоначально в гонке участвовали 8 клубов, и когда будет принято окончательное решение, Бриссон сообщит остальным, что они выбыли из игры. Пока что этого не произошло. 

Ожидалось, что все решится в начале этой недели, но это трудный вопрос, поскольку Кэйн изучает все варианты, а в США сейчас неделя Благодарения. 

Если решения не будет на этой неделе, то, возможно, в начале следующей недели», – сказал инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

34-летний нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кэйн ведет переговоры с «Рейнджерс», «Детройтом», «Флоридой» и «Баффало».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов. В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

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4 комментария

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vzi
Старик уже.
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Aviator92
Думаю, после травмы Ракелля и Питтсбург в эту гонку может ворваться
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Иволгин
зачем ему в Детройт и Баффало сейчас? Думаю наибольшие шансы, что подпишется на небольшие деньги в Рейнджерс, куда и хотел где и был уже.
Флорида тоже интересный вариант, надеюсь именно там он окажется
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Mephi027
До 8 вариантов это прям блестящий заголовок

0 или 1 это тоже до 8, если не ошибаюсь...

В любом случае Кейну удачи, надеюсь, ещё несколько лет поиграет на высоком уровне.
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