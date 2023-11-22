Патрик Кэйн определится с новым клубом на этой неделе или в начале следующей. У него до 8 вариантов (Даррен Дрегер)

Патрик Кэйн вскоре планирует определиться с новым клубом в НХЛ.

«Все очень близко. сейчас обдумывает разные варианты. Он и его агент Пэт Бриссон участвовали в нескольких интервью, в том числе с «Торонто» через Zoom.

Первоначально в гонке участвовали 8 клубов, и когда будет принято окончательное решение, Бриссон сообщит остальным, что они выбыли из игры. Пока что этого не произошло.

Ожидалось, что все решится в начале этой недели, но это трудный вопрос, поскольку Кэйн изучает все варианты, а в США сейчас неделя Благодарения.

Если решения не будет на этой неделе, то, возможно, в начале следующей недели», – сказал инсайдер TSN Даррен Дрегер.

34-летний нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кэйн ведет переговоры с «Рейнджерс», «Детройтом», «Флоридой» и «Баффало».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов. В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».