Александр Юдин: «Я хотел избить пару главных арбитров. Меня доводили до такой степени, что я мог отомстить им за все. Но есть кодекс чести – не трогать»

Теги СКА судьи Александр Радулов Александр Юдин КХЛ Валентин Зыков Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Юдин оценил судейство игр КХЛ по отношению к СКА.

– Какие моменты вы можете вспомнить, когда СКА откровенно засуживали?

– Много моментов.

Тому же Зыкову Радулов выбил зубы. Нельзя бить человека без шайбы. Неважно, бежит он или не бежит. Радулов первый атакует плечом и выбивает ему зубы. Зыков до сих пор без зубов. Надо просто возвращать тафгаев, чтобы переставали и вратари подставляться, как будто они короли, чтобы Радулов плечо не выставлял.

Также Бардакову били в шею и челюсть, когда он просто подъезжал на пятак. Это нанесение травмы! По сезону много таких моментов, которые повлияли на исход матча.

Некрасиво оскорблять судей, был закон о том, чтобы их не трогать. Но я по окончании карьеры хотел избить пару главных.

Потом ко мне подошли и сказали: «Сань, мы тебя уважаем, не делай этого». Я подумал: «Правда, надо их беречь».

Меня доводили до такой степени, что я мог, заканчивая карьеру, отомстить им за все. Но есть кодекс чести – не трогать судей, – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

12 комментариев
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Кодекс чести... что он несёт? Это уголовный кодекс называется, а кодекс чести это совсем другое
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Во дурааак
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Саша, а когда твой кормилец Ротенберг в ничего не значащем матче бьёт сопернику клюшкой по спине? это не нанесение травмы? где твоя благая ярость по поводу того момента?
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Дурачок!
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Мда не тому Родулов зубы выбил
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И тут наконец то Остапа понесло -лёд тронулся и он вместе с ним !
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А в моменте с Радуловым тоже было нарушение? Пипец у чела в голове каша.
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Юдин, Назаров дуболомы без мозгов.
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Доставай коньки с гвоздя и тафгайлом на лёд
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какая у тебя честь?
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Может хватит этого больного постить?
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Зассал пожизненной дисквы,так и говори
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