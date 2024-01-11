Александр Юдин: «Я хотел избить пару главных арбитров. Меня доводили до такой степени, что я мог отомстить им за все. Но есть кодекс чести – не трогать»

Александр Юдин оценил судейство игр КХЛ по отношению к СКА.

– Какие моменты вы можете вспомнить, когда СКА откровенно засуживали?

– Много моментов.

Тому же Зыкову Радулов выбил зубы. Нельзя бить человека без шайбы. Неважно, бежит он или не бежит. Радулов первый атакует плечом и выбивает ему зубы. Зыков до сих пор без зубов. Надо просто возвращать тафгаев, чтобы переставали и вратари подставляться, как будто они короли, чтобы Радулов плечо не выставлял.

Также Бардакову били в шею и челюсть, когда он просто подъезжал на пятак. Это нанесение травмы! По сезону много таких моментов, которые повлияли на исход матча.

Некрасиво оскорблять судей, был закон о том, чтобы их не трогать. Но я по окончании карьеры хотел избить пару главных.

Потом ко мне подошли и сказали: «Сань, мы тебя уважаем, не делай этого». Я подумал: «Правда, надо их беречь».

Меня доводили до такой степени, что я мог, заканчивая карьеру, отомстить им за все. Но есть кодекс чести – не трогать судей, – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.