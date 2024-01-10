Дмитрий Рябыкин: «Три первых гола мы пропустили в меньшинстве, нас подвела дисциплина. Мастерство у СКА намного выше, чем у нас»

Теги СКА Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча против СКА (0:4).

«Начали неплохо, хороший хоккей показывали «5 на 5». Но мы не имеем права удаляться в чужой зоне и давать такой команде, как СКА, две минуты преимущества в два игрока.

Если посмотрите, все три первых гола мы пропустили в меньшинстве. Нас подвела дисциплина. Может быть, моя вина, не смог достучаться до ребят. Хотя мы говорили им, что с этой командой надо играть дисциплинированно.

Что скрывать, мастерство у хоккеистов чуть-чуть разное. Тяжело сравнивать большинство СКА и большинство «Витязя». При всей любви и уважении к своим хоккеистам могу сказать, что мастерство у СКА намного выше, чем у нас.

Мне сегодня игра «5 на 5» понравилась, хотя у нас отсутствовал ряд ключевых игроков. Понятно, что мы не создавали уйму моментов, но какие-то моменты создавали, могли ими воспользоваться, просто не получилось. Надеюсь, следующая игра будет в таком же ключе. Постараемся убрать удаления, а там посмотрим.

Не могу сказать, что мы катаемся по рельсам. Не запрещаем ребятам творить в атаке. Но такие команды, как СКА, наша команда может обыгрывать за счет работоспособности, желания, наглости, дисциплины. Только за счет этого. Просто играть со СКА за счет мастерства – это утопия, – сказал тренер «Витязя».

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2 комментария
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Ой какой визг ща поднимется!
Мастерство? Какое мастерство, ты што говориш-та?
Админресурс жеж, в любом сельском клубе (куда интернет провели) подтвердят!
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