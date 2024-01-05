Рябыкин о 3:4 от «Северстали»: «Веселая игра. «Витязь» повел 3:1, но удаления решили исход матча»

Теги Северсталь Витязь Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Главный тренер «Витязя» высказался о поражении от «Северстали» (3:4).

«Такая веселая игра получилась. Не очень хорошо играли вначале, потом пришли в себя, начали играть. Завладели инициативой. Повели 3:1, но очень много удалений, которые решили исход матча. Мы все четыре гола пропустили в меньшинстве.

Мы знали, что «Северсталь» начинает очень активно, очень агрессивно. Пытались быть к этому готовыми. Проспали первые пять-шесть смен. Потом пришли в себя и начали показывать тот хоккей, который требовалось.

При мне это третья игра с «Северсталью». Все одно и то же. Упорные игры, очень активное и хорошее большинство у Череповца», – сказал Дмитрий Рябыкин.

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