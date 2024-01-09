Карпов представил коньки с изображением рыбы и надписью «Хищный Карп»

Максим Карпов представил коньки с изображением «Хищного Карпа».

« » Магнитогорск сегодня примет « » в рамках Фонбет чемпионата .

32-летний нападающий представил новые коньки, на которых изображен карп в шлеме с «Магнитки» с 91-м номером Карпова. На коньках также есть надпись «Хищный Карп».

«🦈 Максимально хищный, максимально Карп. Максим Карпов представил новые, стильные коньки. В них #ХищныйКарп сыграет уже сегодня», – сказано в сообщении клуба.

Максим набрал 27 (8+19) очков в 43 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Изображения: t.me/metallurgmgn/15260