Карпов представил коньки с изображением рыбы и надписью «Хищный Карп»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Максим Карпов игровая форма стиль Хоккей

Максим Карпов представил коньки с изображением «Хищного Карпа».

«Металлург» Магнитогорск сегодня примет «Локомотив» в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

32-летний нападающий представил новые коньки, на которых изображен карп в шлеме с «Магнитки» с 91-м номером Карпова. На коньках также есть надпись «Хищный Карп».

«🦈 Максимально хищный, максимально Карп. Максим Карпов представил новые, стильные коньки. В них #ХищныйКарп сыграет уже сегодня», – сказано в сообщении клуба.

Максим набрал 27 (8+19) очков в 43 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Изображения: t.me/metallurgmgn/15260

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
" Карп Савельич, Вы негодяй! "
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий