«Сочи» презентовал новый логотип клуба. Команда впервые сменила эмблему после вступления в КХЛ в 2014 году

«Сочи» сменил логотип.

Клуб представил новую эмблему клуба в преддверии матча Фонбет чемпионата против «Металлурга».

На матч хоккеисты команды вышли в форме с новым логотипом, хотя разминку перед игрой провели со старой эмблемой.

«В 2014 году в Сочи состоялась самая красивая, самая масштабная, самая теплая Зимняя Олимпиада в истории современного спорта. Сразу после ее окончания в качестве одного из элементов наследия Олимпиады на карте Континентальной хоккейной лиги появился хоккейный клуб « ».

Спустя десять лет настало время переосмыслить основной бренд клуба, чтобы сделать его еще более ярким, современным и узнаваемым», – говорится в публикации клуба.

Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко