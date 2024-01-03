«Сочи» презентовал новый логотип клуба. Команда впервые сменила эмблему после вступления в КХЛ в 2014 году

Теги фото КХЛ игровая форма Сочи стиль Хоккей

«Сочи» сменил логотип.

Клуб представил новую эмблему клуба в преддверии матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга».

На матч хоккеисты команды вышли в форме с новым логотипом, хотя разминку перед игрой провели со старой эмблемой.

«В 2014 году в Сочи состоялась самая красивая, самая масштабная, самая теплая Зимняя Олимпиада в истории современного спорта. Сразу после ее окончания в качестве одного из элементов наследия Олимпиады на карте Континентальной хоккейной лиги появился хоккейный клуб «Сочи».

Спустя десять лет настало время переосмыслить основной бренд клуба, чтобы сделать его еще более ярким, современным и узнаваемым», – говорится в публикации клуба.

Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко

4 комментария
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Антипин автор? Скоро вся Россия в таких лого будет))
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Ак Барсом попахивает😁
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Может, и форму "Сан-Хосе" на другую поменяют?
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шляпа полная, эти угловатое квадратные черты во всех новых лого по всей КХЛ.
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