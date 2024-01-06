«Нэшвилл» вызвал Гурьянова из АХЛ перед игрой с «Далласом». Денис – лучший бомбардир «Милуоки»

Денис Гурьянов может принять участие в матче НХЛ против «Далласа».

Генеральный менеджер «Нэшвилла» сообщил, что 26-летний нападающий вызван в команду из « ».

Россиянин за 27 матчей в в этом сезоне набрал 30 (12+18) очков – это лучший результат в клубе и шестой в лиге. Он был признан лучшим игроком прошлой недели.

В минувшем сезоне Гурьянов сыграл в 66 раз: 23 – за «Монреаль», 43 – за « ». В составе «Нэшвилла» он не выступал еще ни разу.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.