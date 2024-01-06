«Нэшвилл» вызвал Гурьянова из АХЛ перед игрой с «Далласом». Денис – лучший бомбардир «Милуоки»
Денис Гурьянов может принять участие в матче НХЛ против «Далласа».
Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц сообщил, что 26-летний нападающий вызван в команду из «Милуоки».
Россиянин за 27 матчей в АХЛ в этом сезоне набрал 30 (12+18) очков – это лучший результат в клубе и шестой в лиге. Он был признан лучшим игроком прошлой недели.
В минувшем сезоне Гурьянов сыграл в НХЛ 66 раз: 23 – за «Монреаль», 43 – за «Даллас». В составе «Нэшвилла» он не выступал еще ни разу.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.