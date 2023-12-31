Кубок Шпенглера. Финал. «Давос» против «Пардубице»

В Давосе завершается 95-й розыгрыш Кубка Шпенглера.

В этом году турнир отмечает свое 100-летие. Первый розыгрыш состоялся в 1923 году.

Турнир проводится ежегодно, но несколько розыгрышей были отменены (в том числе в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса).

«Давос» может выиграть домашний турнир впервые с 2011 года, «Пардубице» – впервые в истории. Чешские клубы не выигрывали трофей с 1982 года, когда успех сопутствовал «Дукле» из Йиглавы.

Финал

« » Швейцария – « » Чехия – 14:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.