Кубок Шпенглера. Финал. «Давос» против «Пардубице»

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В Давосе завершается 95-й розыгрыш Кубка Шпенглера.

В этом году турнир отмечает свое 100-летие. Первый розыгрыш состоялся в 1923 году.

Турнир проводится ежегодно, но несколько розыгрышей были отменены (в том числе в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса). 

«Давос» может выиграть домашний турнир впервые с 2011 года, «Пардубице» – впервые в истории. Чешские клубы не выигрывали трофей с 1982 года, когда успех сопутствовал «Дукле» из Йиглавы. 

Кубок Шпенглера

Финал

«Давос» Швейцария – «Пардубице» Чехия – 14:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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