Хафизуллин об уровне лидеров КХЛ: «Есть шесть-семь команд, претендующих на Кубок Гагарина. Вторая половина лиги подтянулась – это отразилось на непредсказуемости чемпионата»

Динар Хафизуллин ответил на вопрос об уровне лидеров КХЛ.

– Уровень лидеров КХЛ стал ниже?

– Трудно сказать. В КХЛ по-прежнему есть шесть-семь команд, которые реально претендуют на Кубок.

Но вторая половина лиги подтянулась и это отразилось на ходе чемпионата, на его непредсказуемости, – сказал защитник « » .