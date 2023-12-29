Хафизуллин об уровне лидеров КХЛ: «Есть шесть-семь команд, претендующих на Кубок Гагарина. Вторая половина лиги подтянулась – это отразилось на непредсказуемости чемпионата»
Динар Хафизуллин ответил на вопрос об уровне лидеров КХЛ.
– Уровень лидеров КХЛ стал ниже?
– Трудно сказать. В КХЛ по-прежнему есть шесть-семь команд, которые реально претендуют на Кубок.
Но вторая половина лиги подтянулась и это отразилось на ходе чемпионата, на его непредсказуемости, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин.