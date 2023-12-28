Якушев о выдвижении Путина на выборы: «Россияне верят в президента, доверяют ему. То, что он делает, – это все ради России, ради мира»

Александр Якушев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Поддерживаю однозначно. Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане. То, что он делает, – это все ради России, россиян, ради мира, ради того, чтобы Россия всегда была на переднем плане и всегда приносила успех не только в экономике, но и в политике.

Владимир Владимирович строит, исходя из того, что Россия должна быть суверенным государством и ни от кого не зависеть.

Наша Российская Федерация, конечно, развивается очень быстро. У нас уже экономика далеко ушла вперед по сравнению со странами Запада, мы в этом плане лидеры. Мы лидеры и в политике, и в экономике, и мы лидеры по всем показателям, которые только можно себе представить.

Развитие спорта? Вы прекрасно знаете, что Владимир Владимирович очень любит спорт, занимается. Он мастер спорта по борьбе, он любит весь спорт, но самое важное, что он и хоккеем занимается. Он не пропускает тренировки, тренируется систематически.

То, что подписи собираются в огромном количестве, доказывает, что россияне верят в своего президента, россияне доверяют ему, россияне любят нашего президента», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, председатель попечительского совета «Спартака» .