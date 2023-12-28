Якушев о выдвижении Путина на выборы: «Россияне верят в президента, доверяют ему. То, что он делает, – это все ради России, ради мира»

Теги Владимир Путин КХЛ Александр Якушев любительский хоккей Политика Хоккей

Александр Якушев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Поддерживаю однозначно. Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане. То, что он делает, – это все ради России, россиян, ради мира, ради того, чтобы Россия всегда была на переднем плане и всегда приносила успех не только в экономике, но и в политике.

Владимир Владимирович строит, исходя из того, что Россия должна быть суверенным государством и ни от кого не зависеть.

Наша Российская Федерация, конечно, развивается очень быстро. У нас уже экономика далеко ушла вперед по сравнению со странами Запада, мы в этом плане лидеры. Мы лидеры и в политике, и в экономике, и мы лидеры по всем показателям, которые только можно себе представить.

Развитие спорта? Вы прекрасно знаете, что Владимир Владимирович очень любит спорт, занимается. Он мастер спорта по борьбе, он любит весь спорт, но самое важное, что он и хоккеем занимается. Он не пропускает тренировки, тренируется систематически.

То, что подписи собираются в огромном количестве, доказывает, что россияне верят в своего президента, россияне доверяют ему, россияне любят нашего президента», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев.

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47 комментариев
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Это Паркинсон или Альцгеймер?
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Хорошо бы открыть отдельный сайт для поклонения бессменному президенту, ведь иногда хочется и о спорте почитать.
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Ответ maks44
Это Паркинсон или Альцгеймер?
Шершавый язык.
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Великие спортсмены. О них я читал, кого-то видел в игре. Восхищался. И вот во что они превратились...
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У нас уже экономика далеко ушла вперед по сравнению со странами Запада, мы в этом плане лидеры.

Я хочу такие же таблетки!
+15
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Суверенное государство - это придаток Китая ?
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+8
Мы живем в самой лучшей стране, и все остальные страны нам просто завидуют, потому что нами вот уже без малого четверть века руководит по-прежнему молодой, сильный, мудрый, несменяемо-луноликий лидер, кхе-кхе
+12
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+7
Ответ Александр Невский
Комментарий скрыт
Монголам дань вези, Сашка, а на обратном пути не забудь псковских покрошить и девок в рабство утащить.
+7
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А можно тег создать специальный? "Поцелуи путинского зада"
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Говорят, фсоошники собрали за Владимира Владимировича 250 миллионов подписей, и это только за четверг!
+8
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Ответ Антон Александров
Великие спортсмены. О них я читал, кого-то видел в игре. Восхищался. И вот во что они превратились...
Обидно... Я его уважал. Восхищался его игрой.
Но играть это одно, а мозги иметь другое. И у хоккеистов с этим всегда были проблемы. В отличие от баскет и волейболистов. И здесь не важно армеец, спартаковец или динамовец...
+4
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+3
Ответ Ебздрогыч
У нас уже экономика далеко ушла вперед по сравнению со странами Запада, мы в этом плане лидеры. Я хочу такие же таблетки!
громко проржался аж, находясь в одного в комнате
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Ответ Александр Невский
У хейтеров одно место горит когда речь о президенте идёт . Мы жители России полностью поддерживаем президента, спасибо ему за Крым за новые регионы России.
И за сотни тысяч смертей и миллионы поломанных жизней
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Чел живёт в своём мире , со своей экономикой, фэнтези
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И в экономике тоже запад обогнали!!! Во даёт!!! Кто ему в уши дует?!
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Александр Сергеевич! Вы были выдающимся хоккеистом! Потом весьма неплохим тренером. Сегодня вам 76 лет и остается только писать. Но писать нужно нетухрень, которую вы изобразили, а что-то более дельное и интересное. Например о том,что родись Вы на 30-40 лет позже играли бы за Бостон или Чикаго. И выглядели бы не хуже Овечкина. А так вам чинуши от СССРского спорта (предтеча современной рф) и думать об этом запрещали.
Или что-нибудь о том о чем писал ваш коллега Фетисов в 1989 году. Я об этом читал тогда и помню, а нынешнее поколение не знает. (Фетисов правда сегодня тоже превратился в подсосника, в отличие от своего партнера Ларионова). Короче... много можно найти тем по поводу которых болнльщики и не только с удовольствием послушали бы ваше мнение.
Вам 76. Дай Вам Бог еще много лет в здравом уме и твердой памяти... И мне бы хотелось чтобы вас помнили по вашей игре в 70х годах 20го века, а не по репликам 2023 года.
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Ответ Vinnipukh Vinni
За это надо сказать спасибо Зеленскому.
Зеленский тут причем? Кто на кого напал? отдал приказ о нападении на Украину, убийстве украинцев, разрушении украинских городов?
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Так он все это, что длится 2 года, ради мира затеял? Однако.
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Марьинка во благо страны! Следующая Авдеевка! Мы за ценой не постоим !!!
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Порвал Ларс конечно
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олимпийскую премию не пропьешь, где подписаться ?
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Это все ради мира,тут все ясно
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Ради мира...
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Ответ maks44
Это Паркинсон или Альцгеймер?
Нет, это ещё серьёзней.
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Ответ maks44
Это Паркинсон или Альцгеймер?
это герыч
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Комментарий скрыт
Чтобы видеть очевидное, надо всего-то дурачком или подонком не родиться.
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Процитировал отрывки выступлений с 24 съезда КПСС. Я так любил его. И самое ужасное, что это искренне.
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Сегодня что , международный день гов..?
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Ответ Александр Невский
У хейтеров одно место горит когда речь о президенте идёт . Мы жители России полностью поддерживаем президента, спасибо ему за Крым за новые регионы России.
мы ? обозначься . ротенберг за слово с пацанов спрашивает
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Ответ Angelgirl
И в экономике тоже запад обогнали!!! Во даёт!!! Кто ему в уши дует?!
Это он в уши дует, а не ему.
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